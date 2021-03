Projet d'écoquartier des Vaîtes à Besançon: la consultation citoyenne est lancée

La maire EELV de Besançon Anne Vignot l'avait annonçé, c'est désormais une réalité: les bisontins peuvent donner leur avis sur le très controversé projet d'écoquartier des Vaîtes. Une plateforme sur internet est accessible depuis ce vendredi 19 mars, et jusqu'au 9 mai. Elle rassemble de nombreux documents sur le projet, y compris le rapport des scientifiques du GEEC rendu le 12 mars sur la question. De quoi s'informer, en surface ou en profondeur, et de nourrir la réflexion, car cette consultation en ligne propose surtout aux habitants de s'exprimer sur le sujet.

Les bisontins sont invités à donner leur avis sur 13 sujets concernant ce projet, répartis en quatre thèmes principaux: le logement, le climat et la biodiversité, les déplacements, les équipements publics et privés. "Ils pourront donner leurs idées, commenter les idées des autres, les liker, les disliker, échanger entre eux", explique Gilles-Laurent Rayssac, patron de l'agence Res Publica, chargée d'organiser et d'animer ce débat, "on ne veut pas uniquement une agrégation d'opinions, mais un vrai débat". Une synthèse sera ensuite réalisée pour alimenter la réflexion de la conférence citoyenne.

La conférence citoyenne: un "mini-Besançon"

La conférence citoyenne, c'est 50 bisontins tirés au sort sur les listes électorales. Sur la base du volontariat, ils se réuniront pour trois sessions de travail entre mai et juillet. 10 à 12.000 personnes seront tirées au sort dans un premier temps et sollicitées pour participer à cette conférence, la ville s'attends à un retour positif de 500 à 700 volontaires. Un deuxième tirage au sort aura alors lieu, mais pondéré par des critères d'âge, de sexe, de niveau de formation, de type d'habitats et de quartiers, pour garantir une diversité socio-économique. "Ce sera comme un mini-Besançon", précise Gilles-Laurent Rayssac, "on ne veut pas avoir affaire qu'aux gens qui prennent toujours la parole".

Le conseil municipal tranchera en septembre

La conférence citoyenne se mettra ensuite au travail, elle auditionnera un certain nombre d'intervenants et de parties prenantes au projet, "y compris les opposants", garantit Anne Vignot. Le 3 juillet, les 50 citoyens devront rendre leur copie, des recommandations argumentées sur le projet, qui seront rendues publiques dans la foulée. Mais cette conférence citoyenne n'aura pas à trancher sur la pertinence au non du projet d'écoquartier, ce sera au conseil municipal de Besançon de décider, lors d'un vote en septembre. "Les arguments de la conférence des citoyens seront écoutés par l'ensemble des élus, et nous nous sommes engagés à prendre en considération ces recommandations lors de notre décision" rappelle Anne Vignot.