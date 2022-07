Projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure déclaré d'utilité publique

Malgré les oppositions, le projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure (Meuse) poursuit son chemin. Une étape décisive est franchie ce vendredi 8 juillet avec la déclaration "d'utilité publique" publiées au Journal officiel. Ce n'est pas une surprise : en décembre dernier, la commission d'enquête publique avait déjà conclu que CIGEO était "à la fois opportun, pertinent et robuste" et que son utilité publique était "avérée".

Expropriations et mesures de préservation

Le premier décret signé par le Gouvernement défini le calendrier des expropriations de terrain "nécessaires à (sa) réalisation" : elles devront être réalisées avant le 31 décembre 2037. Les expropriations ne concernant que les tréfonds seront réalisées au plus tard le 31 décembre 2050. L'ANDRA, qui pilote ce projet, devra aussi se charger des dommages causés aux exploitations agricoles. L'agence devra également prendre des mesures pour limiter et compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine. Le deuxième décret classe le projet "parmi les opérations d'intérêt national."

Riposte promise des opposants

Cette publication a immédiatement fait réagir les associations et collectifs qui luttent depuis plusieurs années contre ce projet. Pour le Réseau Sortir du Nucléaire, il s'agit ni plus ni moins d'un "passage en force". Dans un communiqué, RSN dénonce "une décision lourde de conséquences, tant vis-à-vis des populations environnantes que des générations futures." Le collectif Stop CIGEO/Bure estime que "cette décision confirme que Cigéo ne peut s'imposer que par la force, derrière une pluie de consultations et le mirage de la démocratie". Il indique d'ores-et-déjà "une riposte juridique" et donne rendez-vous à tous les opposants et sympathisants du mouvementau Festival Les Bure'lesques du 5 au 7 août à Hévilliers près de Bure.

