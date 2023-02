Projet d'EPR à Penly : le dernières réunions publiques annulées dans un climat de défiance

A moins de trois semaines de la fin du débat public sur les projets d'EPR en France, les réacteurs nucléaires nouvelle génération, notamment à Penly près de Dieppe, la commission du débat public modifie le calendrier. Les deux dernières réunions publiques prévues les 16 février à Tours et 27 février à Rouen sont annulées, mais il est toujours possible de donner votre avis sur les plateformes en ligne.

Les deux réunions publiques précédentes à Lille, fin janvier, et à Lyon la semaine dernière ont été interrompues dès le début par des militants anti-nucléaires, alors que les précédentes réunion s'étaient déroulées dans un climat serein. La raison de la colère ? un vote du sénat le mois dernier, le 18 janvier. Un projet de loi simplifie les procédures administratives pour favoriser la construction de nouveaux réacteurs nucléaires français - ce texte doit encore être approuvé par l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, un Conseil de politique nucléaire, chargé de déterminer la politique nucléaire du pays, s'est réuni pour la première fois vendredi dernier. Tout ceci avant même la fin du débat public prévue le 27 février prochain.

Pour les associations anti-nucléaire, pas de surprise. Elles dénoncent depuis des années l'absence de dialogue et de transparence autour du nucléaire. Pendant trois mois, elles ont participé aux réunions et aux ateliers avec beaucoup de sérieux et estiment que le débat a au moins permis de mettre en lumière la mauvaise foi de l'Etat. " La décision est prise avant la fin du débat. On savait que le gouvernement trichait avec le nucléaire et la CNDP a permis de le prouver " déplore Françoise Kobylarz, membre du collectif anti-nucléaire de Dieppe, de Stop EPR et de France Nature Environnement.

Michel Badré, président de la commission particulière en charge d’organiser le débat public sur le projet de construction de deux réacteurs nucléaires "EPR2" sur le site de Penly, reconnait lui-même un climat de défiance, qui peut se comprendre.

Le débat public dure au total quatre mois, jusqu'au 27 février. Le compte rendu sera fait publiquement deux mois plus tard, fin avril.