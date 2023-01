Projet d'extension du Leclerc : la mairie de Périgueux au courant d'une partie du projet y est favorable

Des riverains de la rue Georges Goursat di Sem de Périgueux avaient vu juste. I ls craignaient un projet d'agrandissement du Leclerc Clos Chassaing suite à plusieurs achats immobiliers dans leur rue. Certains avaient même pris rendez-vous avec les services de la mairie pour en savoir plus.

ⓘ Publicité

Contacté par France Bleu Périgord, le propriétaire du supermarché avait assuré en début de semaine qu'il comptait seulement étendre son parking avec une dizaine de places de stationnement supplémentaires. Visiblement, Fabrice Faure avait oublié de mentionner un agrandissement de son magasin d'environ 500 m2 qu'il révèle ce vendredi en exclusivité dans le journal Dordogne Libre.

Un commerce "stratégique" pour la mairie

La mairie de Périgueux contactée elle-aussi en début de semaine par France Bleu Périgord avait indiqué ne pas avoir été informée du projet en raison de son caractère privé. Ce vendredi, le premier adjoint à la Ville, Emeric Lavitola, précise la situation. Il y a bien eu "des échanges informels avec le propriétaire pour une mise en conformité de son commerce, pour revoir les accès et un agrandissement modeste" mais il assure qu'il n'y a pas de procédures administratives engagées à ce jour "la mairie aura son mot à dire quand il y a aura un dépôt de permis de construire".

Emeric Lavitola affirme que la mairie approuve cette extension "mesurée" car "on tient aux commerces de proximité qui se trouvent sur Périgueux. Leclerc Clos Chassaing est un commerce stratégique où beaucoup d'habitants s'y rendent à pieds, donc faire en sorte que ce commerce soit plus accessible et mieux ventilé, cela me paraît favorable pour les habitants et les habitantes de Périgueux". Le maintien du commerce de proximité dans les quartiers de Périgueux et dans le centre-ville "est une priorité" déclare l'élu et "quand des commerces s'agrandissent sur Périgueux, la Ville s'en félicite".

Vis à vis de l'inquiétude des riverains, le premier adjoint estime que la mairie sera attentive pour les aider s'il y a besoin de relogement : "nous pourrons les accompagner s'ils veulent intégrer le parc public d'habitat".