Projet d'incinérateur animalier à Cheminas : le climat reste tendu dans la commune

Le projet d'incinérateur de cadavres d'animaux ne fait toujours pas l'unanimité à Cheminas en Ardèche. Le 24 janvier 2022, s'est tenue une réunion d'information publique à l'initiative de la maire et des porteurs de projet. L'ambiance avait été très tendue ce soir-là, les forces de l'ordre s'étaient même déplacées. Un mois après, le climat ne s'est pas vraiment apaisé. Un collectif d'habitants s'est créé pour protester contre ce projet d'incinérateur. À son initiative, plusieurs banderoles "Non à l'incinérateur" ont été installées dans le village et sur les axes routiers.

Qui en veut au collectif ?

Ces mêmes banderoles ont été vandalisées et dégradées trois fois après leur installation. La maire de la commune, Christiane Ferlay, assure : "_Je n'y suis pour rien_, ni mon conseil municipal ! Ce qui se passe, je ne l'apprécie pas, je n'aime pas la violence. Tout le monde est libre de s'exprimer !" Du côté du collectif, aucune plainte n'a été déposée auprès de la gendarmerie. Et les banderoles ont presque tout le temps été remplacées ou réparées immédiatement.

REPORTAGE - Les banderoles du collectif ont été dégradées, mais les habitants restent mobilisés Copier

Dans le village, il se dit que des caméras ont été installées pour surveiller les nouvelles banderoles. Autrement dit, on ne touche pas à l'affichage. Nathalie Joseph, l'une des coordinatrice du collectif précise : "On n'accuse personne. On ne sait pas qui c'est, mais on ne comprend pas. Venez parler avec nous plutôt que dégrader" dit-elle.

Les riverains sont contre le projet

Le collectif est fermement opposé au projet d'incinérateur, ça c'est un point. Mais sur le plateau, il est compliqué de trouver quelqu'un pour le projet. À Sécheras, un couple de retraité explique refuser l'installation de l'incinérateur : "D'emblée c'est non, c'est de la pollution pour tout le pays ça !" Alain, lui, habite en contrebas de Cheminas, dans la maison de ses parents. Il a affiché une banderole sur sa maison. Et le week-end, il installe une petite table devant pour faire signer la pétition contre l'incinérateur.

Alain fait signer la pétition contre l'incinérateur aux cyclistes qui passent devant chez lui © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

La route qui passe là mène au lac des Meinettes, lieu de tourisme : les passants, cyclistes et promeneurs s'arrêtent, étonnés de cette banderole. Alors Alain explique le projet et leur propose la pétition. Sa maison est située juste en-dessous de la colline où pourrait être installé l'incinérateur : "On a vécu sans jusqu'à présent et on espère bien pouvoir vivre comme ça encore longtemps" dit-il. David Julien habite à quelques mètres de la zone artisanale. Il est membre du collectif contre l'incinérateur : "C'est un projet qui passionne tellement, du coup ça nous rassemble. Il y a un but commun qui est de protéger notre cadre de vie" se réjouit-il.

Vers l'abandon du projet ?

Le terrain sur lequel pourrait s'installer l'incinérateur appartient à l'agglomération Arche Agglo. En décembre 2021, un vote avait eu lieu pour se prononcer sur la vente du terrain. Elle avait été acceptée mais le compromis de vente n'est pour l'instant pas signé. Une réunion doit se tenir le 3 mars prochain en présence de Frédéric Sausset le Président d'agglomération, Jean-Louis Wiard vice-président en charge des affaires économiques, Rémy Bégou et Clément Jeannelle les deux porteurs de projet, et plusieurs maires des communes voisines de Cheminas.

La réunion est très attendue car les tensions s'étendent aux autres communes. "Cette réunion va permettre de creuser le projet avant de vendre le terrain. Mais la vente risque d'être compliquée quand on voit la mobilisation des habitants..." nous dit-on. Un maire d'une commune proche de Cheminas confie : "Il faut que tout cela s'arrête et au plus vite". La réunion signera-t-elle donc l'enterrement de l'incinérateur ?