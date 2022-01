Projet d'incinérateur animalier à Cheminas : les cheminées de la division

C'est le projet d'installation d'un incinérateur pour animaux domestiques qui divise la commune. Les habitants l'ont appris en fin de semaine dernière grâce à des tracts distribués dans leurs boîtes aux lettres. Stupéfaction pour la grande majorité des riverains : la communauté d'agglomération Arche Agglo a donné son autorisation pour la vente d'un terrain de 5000 m² dans la zone d'activité de Cheminas.

Le projet est porté par deux entrepreneurs drômois, Rémy Bégou et Clément Jeannelle, qui avaient jeté leur dévolu d'abord sur la commune de Davézieux, à quelques kilomètres au nord. La réalisation était finalement impossible car une habitation était trop proche du site d'implantation.

Une réunion publique mouvementée

Grognements dans le village à la lecture de ce tract et mobilisation des habitants sur les réseaux sociaux. En concertation avec Arche Agglo et la maire de la commune, Christiane Ferlay, la réunion publique d'information initialement prévue dans quelques semaines est avancée. Environ 200 personnes se présentent lundi 24 janvier dernier à la salle communale, la tension monte même avant d'entrer. "L'incinérateur, il sera à la distance d'un coup de fusil de chez moi" entend-on dans la rue.

La faute à une petite salle et à la jauge COVID, la moitié des habitants a suivi la réunion sur le parking. Le ton est donné dès les premières minutes, "restez dans la Drôme !" lance-t-on aux deux porteurs du projet. Eux se défendent, "si l’on ne peut pas parler, la réunion s’arrête maintenant". Autour de la table, Jean-Louis Wiard, le vice-président d'Arche Agglo, en charge du développement économique : "c’est leur projet pas le notre" se justifie-t-il.

Ils ont accepté la vente du terrain en catimini, il n'y a aucune communication, c'est opaque - une habitante de Cheminas

Les habitants dénoncent un manque de communication. La maire de la commune est largement huée. La réunion se termine après quasiment deux heures, sous les yeux des gendarmes arrivés un peu plus tôt sur le parking pour éviter tout débordements.

Depuis quelques jours et l'annonce de cette installation, certaines informations sont déformées. Les porteurs de projet veulent rassurer : ce ne sera pas un centre d'équarrissage mais bien un incinérateur à animaux domestiques. Mais aucun terrain d'entente n'est possible, certains habitants sont venus avec des dossiers sous le bras et des questions assez pointues qui parfois déstabilisent les deux promoteurs. Ce qui est certain, c'est que tous refusent l'installation, en tout cas à Cheminas où déjà un centre de méthanisation a été monté en 2015. "Arche Agglo considère Cheminas un peu comme une poubelle" explique Cécile, elle sera voisine proche de l'incinérateur.

Un projet controversé

La principale inquiétude des habitants, c'est la pollution de l'air ou bien des sols. "Pourquoi ils vont pas dans des endroits où il y a personne ?" dit-on. David estime que le projet doit se faire ailleurs en France, "ici on est à la campagne, dans un endroit paisible, calme et attrayant. On a un environnement vraiment important à protéger !"

Selon Clément Jeannelle, la pollution provoquée par l'entreprise d'incinération est équivalente en huit heures de travail à celle d'un camion. Sous-entendu, ce n'est pas grand chose. Leur activité reste réglementée et les deux fours qu'il prévoit d'installer ne devront pas brûler plus de 50 kg par heure et par four.

Un avis d'enquête publique devrait être émis et le commissaire enquêteur nommé par l'État devra rendre sa décision au préfet. Celui-ci se basera sur le rapport pour autoriser ou non la construction de l'incinérateur. Après la réunion électrique, la question de la remise en cause de leur projet se pose-t-elle ? "Non, pas forcément, répond Clément Jeannelle, on va étudier et je pense qu'il va falloir rassurer la population... je ne sais pas encore."