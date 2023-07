Projet de barrage à Saint-Romain-de-Jalionas : cela serait "bafouer l'histoire de notre commune"

Des prés avec des chevaux, de la verdure et derrière les arbres, le Rhône encore au naturel. Ce secteur de Saint-Romain-de-Jalionas, en Nord-Isère, a tout d'une carte postale champêtre mais son visage pourrait radicalement changer d'ici quelques années. La Compagnie Nationale du Rhône mène en ce moment des études sur la faisabilité d'un barrage hydroélectrique sur cette portion du Rhône, l'une des dernières non aménagées, entre Saint-Romain-de-Jalionas et Loyette dans l'Ain.

ⓘ Publicité

Ces études sont demandées par l'Etat. Ce secteur du fleuve a été identifié comme intéressant pour construire un barrage dès les années 30, aux origines de la concession à la CNR. Le Rhône y est puissant et il y a assez de place pour construire une chute d'eau de plusieurs mètres, nécessaire à la production d'électricité. Construire ce barrage mènerait à son terme le programme d'aménagement du Rhône pour produire de l'hydroélectricité, lancé par l'Etat au début du XXe siècle.

Un projet imaginé au début du XXe siècle

Autrement dit, un projet d'un autre temps pour le maire de Saint-Romain-de-Jalionas, Jérôme Grausi. "Ce qui me gène aujourd'hui, c'est que ce projet a été décidé en 1934. On est en 2023 et on n'est pas capable de faire autre chose que bousiller le dernier endroit naturel du Rhône." La construction du barrage irait avec son lot de travaux pour aménager ces abords, où la terre cache des marques de l'histoire et notamment des tombes gallo-romaines. "Il y a toute une histoire qui jalonne notre commune. Faire cet ouvrage-là, c'est tout simplement bafouer l'histoire de notre commune."

Jérôme Grausi, le maire de Saint-Romain-de-Jalionas, devant une parcelle proche du Rhône qui abrite des tombes gallo-romaines © Radio France - Noémie Philippot

Au-delà de l'impact sur l'environnement, Jérôme Grausi n'est pas convaincu par les retombées économiques. Pire, "si demain ce projet se fait, ma commune peut mourir. L'un des endroits les plus beaux de ma commune, ça va être coupé, bétonné" alors que ce secteur attire de nouveaux habitants mais aussi des touristes, sur l'itinéraire cyclable de la ViaRhôna. Le seul argument qui m'est opposé, c'est le mix énergétique" avec selon lui, une production d'électricité limitée à 37 gigawattheure par an sur ce barrage.

Un projet estimé à 230 millions d'euros

Du côté de la CNR, on parle plutôt de 140 gigawattheure produits par an, soit la consommation annuelle d'une ville comme Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. "Je comprends tout à fait" les inquiétudes et les interrogations assure Olivier Le Berre, directeur du projet à la CNR. Selon lui, le projet à l'étude à Saint-Romain-de-Jalionas n'a plus rien à avoir avec les barrages déjà en place. "Quand on vit au bord du Rhône, on connaît surtout des infrastructures qui ont été construites à partir de la fin de la Seconde guerre mondiale, jusque dans les années 80", le dernier barrage en date étant celui de Sault-Brénaz, à la limite entre l'Ain et l'Isère, mis en service en 1986.

Une concertation publique à la fin de l'année 2023

"Ce sont des aménagements qui correspondent à une époque et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise un aménagement compact, qui n'a pas une emprise foncière importante, et donc un impact à mesurer mais limité, le plus possible, vis-à-vis de la biodiversité" assure le directeur du projet. Si ce barrage a été imaginé il y a presque un siècle, il reste pertinent aujourd'hui selon lui. "Il s'inscrit dans le mix énergétique. C'est une énergie complémentaire à l'énergie produite par les centrales nucléaires" comme celle du Bugey qui se trouve à quelques kilomètres. "Le cours d'eau est constant et on peut moduler sensiblement ce cours d'eau pour répondre aux besoins intrajournaliers du territoire."

En 2018, le coût de ce projet était estimé à 230 millions d'euros. Les études devraient se terminer d'ici la fin du mois d'octobre et seront suivies d'"une concertation publique qui doit durer trois mois". La mairie compte organiser des ateliers d'information dès la fin du mois de septembre, auxquels elle a invité la CNR.