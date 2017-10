Projet de boulangerie : du pain béni pour la commune de Chaux

C'est un projet qui va faciliter la vie des habitants de Chaux et du secteur. Le conseil municipal de cette commune du pays sous vosgien, 1 200 habitants, vient en effet de valider à l’unanimité le projet d'implantation d'une boulangerie. Les travaux seront lancés au printemps prochain.

L ’occasion est unique pour Chaux qui vivait sans aucun commerce depuis 4 ans. Le dernier a fermé en 2014 : la Ruche installée en sortie de village sur la route de Giromagny faisait dépôt pain et épicerie. Depuis plus rien, ce qui a profité à d'autres boulangeries et aux grandes surfaces du secteur : l'Intermarché de Giromagny et Colruyt à Sermamagny.

Un village sans commerce depuis 2014

Sollicité par le couple de boulangers, le maire de Chaux a vite saisi l'intérêt d'un tel projet. « C’est une occasion unique car nous avions une forte demande des habitants. Une commune en pleine expansion sans commerce, c’est dommage. Avec le Ballon d’Alsace à proximité et son projet Grand Site, ça peut que se développer. Nous avons donné suite à une proposition qui va profiter à Chaux mais aussi à tous le secteur » explique André Piccinelli.

Un potentiel client très élevé

8 500 véhicules traversent Chaux tous les jours. La nouvelle enseigne va s'implanter au bord de la RD 465 près de l'école. C'est sur ce terrain de dix ares que la nouvelle boulangerie pâtisserie de Chaux va s'implanter le long de la RD 465.

8 500 véhicules empruntent chaque jour la RD 465 pour traverser Chaux. Ils passeront devant la nouvelle boulangerie. © Radio France - Nicolas Wilhelm

La nouvelle enseigne fera aussi pâtisserie, épicerie avec bar et terrasse. On pourra y stationner facilement. Ce projet ne coûtera rien à la commune qui restera propriétaire des murs. Les quelques 200 000 euros de travaux engagés seront amorties par les loyers des nouveaux locataires.

Enorme attente chez les habitants du secteur

Ce projet verra le jour près de l’école du village et de l’église. Une nouvelle boulangerie était très attendu par la population du secteur. « C’est une très bonne idée car on regrette la disparition du distributeur automatique de pain. Dans les petites communes comme Chaux, on n’a pas grand-chose. Ca va dépanner et les gens vont s’arrêter plus facilement » indique Laetitia de Sermamagny. « Le dépôt pain la Ruche a disparu du jour au lendemain. Ca manque quand même. Ce projet est bien placé. Moi j’habite en face. Tous les matins, j’y serai » s’enthousiaste Nathalie, riveraine qui habite Chaux depuis une quinzaine d’années. Cette future implantation est aussi une bonne nouvelle pour les parents qui viennent le midi chercher leurs enfants à l’école du village. « Je n’avais pas entendu parler de ce projet mais c’est parfait pour moi. Je vais chercher le petit à l’école, ça tombe bien, c’est tout à côté » se réjouit Marie-Claude.

Travaux au printemps et ouverture avant Noël 2018

Les travaux du bâtiment débuteront en mars prochain le long de la RD 465 pour une ouverture fin 2018. Clin d'oeil du passé, il sera implanté en face de l’ancienne "boulangerie historique" de Chaux qui avait ouvert dans les années 50 et fermé ses portes en 1996. C'est un couple originaire de Chaux qui tient actuellement une boulangerie faubourg de Montbéliard à Belfort qui va se lancer. Le pain sera fabriqué sur place.