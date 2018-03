Dijon, France

Le bailleur social Villéo envisage de faire démolir deux de ses immeubles à la Fontaine d'Ouche à Dijon. Il en a été question le 8 mars dernier en conseil d’administration. Il s'agit d'une tour et d'une barre contiguës qui abritent 122 logements, du 32 au 42 de l'avenue du Lac. Vétusté et insécurité en seraient les raisons. Daniel, un retraité qui vit là depuis 25 ans, réalise qu'il va devoir déménager, mais se fait une raison, car la vie dans cette barre n'a pas toujours été de tout repos pour ce locataire, en proie aux incivilités des jeunes : « je lance de temps en temps un coup de gueule, et je les fais partir. Sans quoi, ils sont tout le temps collés devant les entrées, et ils emmerdent le monde ».

Insécurité et vétusté

Suzanne, d'origine arménienne, vit depuis 16 ans dans la tour. Elle aussi se plaint de l'insécurité. Elle désigne une caméra de vidéo-surveillance brisée : « 9 caméras sont cassées. On a toujours des problèmes dans ce bâtiment, on ne peut pas toujours rentrer, il y a des gens qui vendent de la drogue, qui font beaucoup de bruit ». Mais elle reconnaît que ces derniers temps, ça s’est calmé. Danièle occupe un appartement dans les hauteurs de la tour. Elle, ce qui la dérange le plus, c'est l'insalubrité de son appartement : « quand on a eu la grosse tempête, toute la façade était humide, mon papier peint gondolait, j’ai eu des moisissures autour des fenêtres. Les joints des fenêtres sont complètement fichus, j’ai des flaques d’eau dans ma cuisine quand il pleut. Tous les hivers on a des pannes de chauffage. Et puis il y a les blattes ».

Du côté de Villéo, son président Marcel Elias se montre plutôt discret : « c’est un projet qui n’est pas encore abouti et donc si vous le permettez, on aura l’occasion d’en reparler ». Il précise toutefois une raison supplémentaire à la démolition : le grand nombre de logements vacants dans ces immeubles.

La mauvaise réputation du quartier est-elle méritée ?

David Demey, président en Côte-d'Or de l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, trouve déplorable de détruire des logements qu'on aurait pu rénover. Il rend d'ailleurs hommage à Villéo pour ses efforts de réhabilitation. Mais si beaucoup d'appartements sont vacants dit-il, c'est précisément à cause de l'insécurité : « les locataires qui font la demande d’un logement social, dès qu’on leur propose la Fontaine d’Ouche, ils disent non. Ils préfèrent à la limite partir dans le privé. Ils ont peur, et je pense qu’il y a une prise de conscience qui doit être faite de la part de nos élus, de nos responsables politiques, de la préfecture pour dire que maintenant ça suffit. Il y a une poignée d’irréductibles qui cassent tout, et on ne fait rien, c’est dommage d’en arriver à une situation pareille. »

La prise de conscience, elle est là, se défend Pierre Pribétich, adjoint au maire de Dijon délégué à l'urbanisme. L’élu rappelle la reconstruction du centre commercial du quartier, l’aménagement du quai des Carrières blanches, où 350 logements vont être construits, ce qui permettrait aussi de rééquilibrer la sociologie du quartier, avec des propriétaires occupants. Quant à l’insécurité, « avec l’arrivée de 30 policiers municipaux, il y a des rondes qui seront complémentaires avec l’action des forces de l’ordre. Et donc la volonté, c’est de résoudre ce problème et de ramener la quiétude dans ce quartier, qui est l’un des plus beaux de Dijon avec un environnement exceptionnel ». Pierre Pribétich trouve la mauvaise réputation de la Fontaine d’Ouche exagérée. Après la démolition dont la date n'est pas fixée, l'espace libéré ne sera pas reconstruit, pour "aérer le quartier".