Projet de déviation de Beynac : une nouvelle audience sur l'avenir du chantier à la fin du mois

Le dossier du contournement de Beynac revient encore devant la justice. Une nouvelle audience est prévue le mardi 28 juin selon les informations de France Bleu Périgord. Il ne s'agit pas de déterminer le bien fondé du projet qui a été définitivement condamné par la justice depuis décembre 2019. Les associations d'opposants ont saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux il y a un peu plus d'un an pour qu'elle fasse respecter la décision qui ordonne au département de détruire le chantier et notamment les piles de pont en Y de béton qui ont été installées.

La cour saisie par les opposants depuis un peu plus d'un an

Le conseil départemental et les associations d'opposants ont fourni des documents et ils se retrouveront devant la cour administrative d'appel ce mardi 28 juin. Les opposants veulent mettre le président du conseil départemental au pied du mur. Les opposants souhaiteraient que la justice condamne le département à des astreintes financières journalières pour l'inciter à accélérer la destruction du chantier ou bien qu'elle demande à la préfecture de s'occuper de la démolition mais au frais du département. De son côté, Germinal Peiro s'est toujours défendu de vouloir retarder la démolition. Il a expliqué qu'avant de détruire ce qui avait été construit il fallait faire des études d'impact, notamment car de nouvelles espèces protégées ont été découvertes sur le site.

Après cette audience du 28 juin, la cour administrative d'appel de Bordeaux devrait rendre sa décision d'ici la fin du mois d'août selon les opposants.