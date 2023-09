Projet de ferme aquacole au Verdon : Pure Salmon s'apprête à déposer un nouveau dossier environnemental

Il y a un peu de retard à l'allumage dans le projet de construction d'une immense ferme aquacole de saumons au Verdon-sur-Mer.

Au printemps dernier l'Etat a demandé à l'entreprise Pure Salmon se revoir sa copie. La Préfecture de la Gironde exige des garanties environnementales notamment sur l'eau que Pure Salmon compte utiliser. Quelles quantités, quels forages envisagés et quel impact possible sur la nappe phréatique? L'entreprise a réalisé de nouvelles études et s'apprête à rendre un nouveau document ICPE (Installations classées protection de l'environnement).

L'entreprise va bien pomper de l'eau dans le sol mais elle ne touchera pas aux réserves d'eau potable, c'est une promesse écrite noir sur blanc dans son dossier environnemental. Pure Salmon se contentera de réaliser des forages en surface pour récupérer dans le sable une eau saumâtre. De l'eau qu'elle retraitera ensuite selon ses besoins.

Pour nettoyer nos poissons nous utiliserons de l'eau provenant de notre propre unité de potabilisation - Xavier Govare, président du conseil d'administration de Pure Salmon

Mais selon les écologistes rien ne dit qu'en pompant en surface Pure Salmon ne va pas fragiliser ou même carrément percer la couche géologique qui protège notre précieuse nappe phréatique. Dans ce cas on court un grave risque de salinisation de l'eau du robinet.

En France aujourd'hui on a des communes qui dessalent de l'eau mais uniquement pour la population, pas pour un élevage de saumons qui pose un problème de surconsommation - Esthere Dufaure, porte-parole de l'association Eaux Secours Agissons.

Pure Salmon passera-t-elle le test de l'eau ? Réponse à l'issue de l'enquête publique qui se déroulera vraisemblablement au printemps prochain.

Si elle voit le jour, la ferme-usine aquacole serait le plus grand élevage de saumons d'Europe. Un projet de plus de 275 millions d'euros pour une production de 2 millions de poissons par an.