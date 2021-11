Projet de la LGV au Pays Basque : près de 200 manifestants à Bayonne

Le dossier de la LGV au Pays Basque a nouveau contesté, cette fois dans la rue, ce samedi matin à Bayonne. Entre 150 et 200 opposants se sont réunis devant l'entrée de la Cité des arts pour contester le projet de ligne à grande vitesse, passant par Bordeaux jusqu'à Dax, et qui pourrait arriver jusqu'à Hendaye, alors que le président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset s'entretenait avec les maires de l'agglo Pays Basque pour défendre le projet.

"On est là pour rappeler que ces débats on les a déjà eu lieu ! On a déjà fait des référendums et des grosses manifestations. On a montré que la LGV ne sert à rien", explique Martine, l'une des manifestantes. Avant leur entrée, chaque élu était accueilli par la foule, certains ont été hués, d'autres applaudis. Un grand absent : Alain Rousset bien présent à la réunion mais qui a manifestement voulu éviter le cortège.

Alain Rousset, discret

Le Président de la région Nouvelle-Aquitaine a pris la parole à la fin de la réunion, les manifestants étaient partis. "Il faudra analyser si une seule ligne qui date de 160 ans a la capacité de sortir des milliers de camions de la route ! On accepte aujourd'hui qu'il y ait 10 000 camions par jour qui ont fait d'un morceau de l'A83, la partie la plus polluée de Nouvelle-Aquitaine."

Une nouvelle mobilisation à l'initiative du Cade, collectif d'associations de défense de l'environnement, et en présence de plusieurs partis comme EH Bai, LFI, EELV, Génération (s) et DLF. Les membres de l'association écologiste Bizi! étaient également de la partie.