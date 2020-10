Projet de loi contre les séparatismes : le texte sera présenté début décembre en Conseil des ministres

Le projet de loi portant sur les séparatismes sera présenté début décembre en Conseil des ministres et examiné à l'Assemblée nationale en janvier 2021, rapporte ce jeudi franceinfo. Il portera notamment sur la neutralité des services publics et sur le fonctionnement des associations.

Bien que le texte ne sera finalisé qu'à la mi-octobre, la phase de concertation a déjà commencé. Le président de la République Emmanuel Macron a d'ailleurs longuement échangé mercredi soir avec tous les représentants des cultes sur cette démarche. Après avoir été présenté en Conseil des ministres, le texte arrivera à l'Assemblée nationale en janvier 2021. Le débat parlementaire se fera donc lors du premier semestre 2021.

Le chef de l'État se rendra par ailleurs aux Mureaux (Yvelines) ce vendredi pour y prononcer un discours dans lequel il dévoilera ce projet de loi. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa, de la ministre déléguée chargée de la Ville, Nadia Hai, du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti et du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.

Neutralité des services publics, contrôle des associations, protection de l'enfance

Le président de la République a choisi Les Mureaux car la ville "incarne l'action de l'Etat et des maires sur un territoire", avec "un engagement fort des élus". La Ville a notamment mis en place un passeport citoyens pour les jeunes de 18 ans. Il s'agit d'un "territoire difficile à une époque" qui est aujourd'hui selon l'Elysée "un territoire de solution" en pleine transition. La ville a un quartier de reconquête républicaine qui a bénéficié de huit policiers supplémentaires.

Selon les informations de franceinfo, le projet de loi sur les séparatismes sera articulé autour de cinq grands axes. Le premier consistera à renforcer la neutralité dans les services publics et les délégations de services publics. Cela concernera notamment le secteur des transports, comme par exemple les aéroports. L'Elysée évoque notamment la fin des salles de prière dans les entreprises de transport.

Le gouvernement travaillera également autour du fonctionnement des associations. Le projet de loi aura pour objectif de renforcer le contrôle et le travail sur la dissolution des associations, ainsi que sur les procédures d'organisation et de transparence. Un troisième axe se concentrera sur la dignité humaine, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les discriminations ou pratiques dégradantes. A ce sujet, l'Élysée envisage "très fortement" de prendre des mesures concernant les certificats de virginité, l'idée étant de les proscrire car cela "entrave la liberté des femmes". Les personnes qui établissent ces certificats seront pénalisées.

La quatrième thématique concernera la protection de l'enfance, l'objectif étant ici d'aller plus loin que la loi Gatel (votée en 2018 et qui définit la procédure d'encadrement pour l'ouverture d'une école privée hors contrat) en renforçant le contrôle des écoles hors contrat et l'enseignement dans les familles. Enfin, le cinquième axe visera le fonctionnement des cultes et la question de la transparence pour renforcer la police du culte et éviter les mélanges entre le culturel, le cultuel et le caritatif.