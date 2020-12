Projet de loi contre les séparatismes : une maman mayennaise se bat pour la liberté d'enseigner à la maison

Le gouvernement a présenté ce mercredi son projet de loi contre les séparatismes. Un gros volet du texte est consacré à l'éducation, proposant d'encadrer strictement la scolarité à domicile, avec école obligatoire dès l'âge de 3 ans. Barbara Christelle, mère d'un petit garçon de 5 ans et fondatrice du groupe Facebook "Instruction en Famille - Mayenne", se bat pour que les familles puisse conserver la possibilité de choisir l'enseignement à domicile : "Où est la liberté de choisir pour l'instruction de son enfant ? Maintenant, il va falloir demander l'autorisation. Or, c'est un choix mûrement réfléchi par les parents instructeurs, déclaré et encadré !"

Sans raison précise, pas d'école à la maison

Ce projet de loi prévoit en effet une liste de critères obligatoires à remplir. On ne pourra instruire son enfant à la maison que dans les cas suivants : soit pour raison de santé, si votre enfant est handicapé, si vous êtes une famille itinérante ou encore si votre enfant pratique un sport ou un art de haut niveau. Si votre enfant ne coche aucune de ces cases, il devra être inscrit dans une école pour la rentrée 2021.

Cette ancienne infirmière, qui se consacre aujourd'hui à l'éducation de son fils, a fait le choix de pratiquer l'instruction en famille (IEF) pour voir son fils grandir : "L'instruction se passe à la maison pour les savoirs fondamentaux, mais aussi dans les musées, les médiathèques et à l'extérieur pour les sports."

Je ne me prétends pas professeure, j'accompagne mon fils !

Autre changement prévu par le texte : les parents devront justifier qu’ils ont les capacités d’enseigner. "J'ai travaillé 20 ans et mon petit garçon je l'ai eu très tard donc je voulais en profiter", raconte Barbara Christelle, qui souhaite être à l'écoute et accompagner son fils. "Moi, je suis contre la disparition du choix. Je suis la maman de Malo, donc les savoirs qu'il me demande, ce qu'il essaye d'apprendre, je vais avec lui, je donne les moyens, je l'accompagne ! Je ne me prétends pas professeure, il faut une formation pour le faire. Et si Malo me réclame d'aller à l'école, il y retournera, il n'y a pas de souci là-dessus."

Ce projet de loi et cet encadrement strict ont pour objectif de lutter contre des dérives sectaires religieuses. C'est l’article 21 du texte qui concerne l’obligation scolaire dès 3 ans, stipulant que "l’École est bénéfique pour l’enfant, pour l’étendue de ses apprentissages, pour sa sociabilisation, pour son plein développement en tant que personne".

L’instruction en famille concerne globalement 0,5% du total des élèves de France, soit 62.000 enfants à la rentrée 2020.