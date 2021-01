Projet de loi de "Sécurité globale" : nouvelle manifestation ce samedi à Châteauroux

Une nouvelle mobilisation contre le projet de loi dit de "Sécurité globle" aura lieu ce samedi en France et notamment à Châteauroux, à l'appel de plusieurs organisations et syndicats, comme la CGT 36, le SNJ (Union Solidaires), la FSU 36, la France Insoumise ou la Ligue des droits de l'homme. Un rassemblement est prévu à 15 heures place de la république ; le cortége se rendra ensuite devant les permanences du député François Jolivet et de la sénatrice Frédérique Gerbaud, avant des prises de parole devant la préfecture de l'Indre.

Dans un communiqué la France Insoumise estime que "ce projet de loi demeure indamissible en termes de libertés de la presse, individuelle et liberté de manifester". Le collectif opposé à ce texte demande le retrait des articles 21, 22 et 24, le retrait également du Schéma national de maintien de l'ordre et "de toute autre disposition élargissant la surveillance de masse ou faisant reculer le droit à l'information."