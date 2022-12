Projet de loi immigration : "Je ne vois pas beaucoup d'humanité", note Dominique Petit, de RESF en Normandie

Le gouvernement présente ce lundi après-midi les grandes lignes de son projet de loi immigration. Une présentation qui sera suivie d'un débat à l'Assemblée nationale. Pour en parler, l'invitée de France Bleu Normandie ce mardi matin était Dominique Petit, membre de l'association Réseau éducation sans frontières.

Avec ce projet de loi, le gouvernement veut accélérer les procédures d'expulsion, notamment de ce qu'il appelle les "étrangers délinquants". Il dit aussi vouloir favoriser l'intégration des sans papiers en régularisant les travailleurs dans certains secteurs en tension. Emmanuel Macron défend même une réforme qui mèle fermeté et humanité. Est-ce que vous partagez cet avis ?

Je ne vois pas beaucoup d'humanité parce que ça commence très mal. On connaît à peu près les grandes lignes de la loi. Il y a une loi tous les ans à peu près, on en est à la 22ᵉ en une dizaine d'années. Ça va toujours dans le sens d'un durcissement, si vous voulez. L'annonce qui a été faite dès le départ par le ministre de l'Intérieur, c'est de rendre la vie impossible aux migrants. Donc ça annonce quand même la couleur. Et effectivement, tout est focalisé non pas sur une aide humanitaire. Justement l'aide au logement, l'aide à ce que les gens soient accueillis, mieux accueillis, à ce qu'il y ait moins de morts en Méditerranée, dans la Manche, ce n'est pas du tout ça. Tout est focalisé sur le durcissement, avec un automatisme de délivrance des OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire, dès qu'il y a une demande d'asile qui est refusée automatiquement, avant même que il y ait un recours ou quoi que ce soit. Et ses détenteurs d'OQTF sont criminalisés et montrés du doigt comme étant des délinquants potentiels. Avec un ministre qui va tout à fait dans les pas du Rassemblement national et de l'extrême droite.

Hier, une quinzaine d'associations ont dénoncé une "détérioration des droits des personnes migrantes". Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez sur le terrain en Normandie ?

Il y a déjà, avant même cette loi, une détérioration des droits, étant donné que cette généralisation des OQTF est déjà appliquée...

Mais est-ce qu'elle est appliquée justement ? Dans les faits, ça a l'air d'être moins de 10 % d'application des OQTF...

C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de plus en plus d'obligation de quitter le territoire qui sont délivrées - indépendamment de l'examen, de façon déjà presque automatique - évidemment ensuite, il y a les recours parce qu'il y a encore une petite justice dans ce pays là, même si les droits diminuent. Donc il y a des recours auxquels les gens ont droit quand même. Et il y a un certain nombre de cas où ces OQTF ne sont pas jugées comme étant valides. Et deuxièmement, après il y a des procédures d'expulsion et là, évidemment, il y a plein d'obstacles parce que les gens, soit ils rentrent dans la clandestinité tout simplement. C'est-à-dire que moins vous régularisez de, gens, plus c'est une fabrique de sans papiers.

L'un des objectifs de ce projet de loi, c'est notamment d'expulser plus facilement les "étrangers délinquants". Est-ce que là, il n'y a pas une vigilance particulière à avoir dans ces cas de figure ?

C'est une série de mensonges qui continue à accentuer une propagande qui vise à désigner les étrangers comme des délinquants, c'est complètement fantasmé parce que les chiffres officiels de la délinquance étrangère sont considérablement plus bas et stables depuis des années que ce que peut dire le ministère, entre 14 et 16 %, très loin des 50 %. Et dans ces 14-16 %, les infractions liées à la régularité du séjour sont comptabilisées. Seulement 0,8 % des populations étrangères concerne des crimes, c'est-à-dire loin de la population globale. C'est absolument mensonger de faire passer ces étrangers pour des délinquants.

L'un des autres aspects de ce projet de loi, c'est le travail. Le gouvernement veut créer une liste de métiers dits "en tension". Est-ce que ça, ça va là dans le bon sens ?

On va voir un peu comment c'est appliqué, qui ça concerne exactement. D'abord, ils ont l'air de découvrir la lune et de faire preuve de grande largesse. La liste des "métiers en compétences et talents" est toujours déjà en action. Alors maintenant, ce ne sont plus les talents ni les compétences mais c'est en fonction des besoins de main d'œuvre du patronat, d'accord.

Et ça, ça ne va pas dans le bon sens ?

Ça peut régulariser des gens, peut-être, je n'en sais rien de comment ça va être appliqué. Ça peut régulariser des personnes qui actuellement devraient l'être depuis longtemps, qui travaillent, qui payent des impôts, qui ont des bulletins de salaire et qui rendent service au pays dans des métiers comme l'aide à la personne, comme la restauration, comme le commerce, comme le bâtiment.

C'est une vision utilitariste finalement ?

Mais c'est une vision très utilitariste des migrations.