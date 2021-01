Projet de loi sécurité globale : une quatrième manifestation à Dijon ce samedi

La crise sanitaire qui ne doit pas faire oublier d'autres débats d'importance, c'est ce que les opposants au projet de loi Sécurité globale veulent à nouveau dire ce samedi dans la rue. Pour la quatrième fois, une trentaine d'associations et de partis politiques de gauche appellent à manifester cet après midi à Dijon.

Manifestation maintenue place de la Libération

Trente organisations appellent donc à une marche pour les libertés à 14 heures place de la Libération à Dijon. Un arrêté préfectoral avait été pris pour interdire ce lieu de rassemblement. Mais les associations indiquent que leur recours en référé a permis ce samedi matin, selon le collectif, de faire annuler cet arrêté.

Une nouvelle manifestation, pour dire "Non à l'interdiction de filmer les policiers ou les CRS" et "non au fichage des militants associatifs". C'est primordial pour Paul Garrigues le président en Côte-d'Or de la Ligue des Droits de l'Homme en Côte-d'or, "empêcher que des choses soient vues ça ne va pas, nous on pense qu'il est sain que l'État soit sous le contrôle des citoyens et quelque part aussi sous le contrôle de la presse."

Un autre rassemblement se tiendra à 15 heures , devant la sous-préfecture de Montbard.