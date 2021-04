Projet de méthaniseur : près d'Amiens, des centaines d'habitants redoutent une baisse de leur qualité de vie

Nuisances olfactives, visuelles et augmentation de la circulation : dans le secteur de Dreuil-lès-Amiens, des centaines d'habitants s'inquiètent alors qu'un méthaniseur doit s'installer fin 2022 sur les communes de Dreuil-lès-Amiens et Ailly-sur-Somme. Les communes de Ferrières et Saveuse s'inquiètent des nuisances olfactives pour le premier, et de nuisances liées au trafic pour les seconds. Une consultation publique est ouverte depuis le 19 avril, pour un mois : mais à la fin, c'est la préfecture de la Somme qui tranchera.

Méthanisation et conséquences sur la santé ?

Le futur site devrait faire de la méthanisation : cela s'obtient par la transformation de déchets issus de l'agriculture, comme des végétaux et des déjections animales, en biogaz, c'est-à-dire en gaz vert, jugé plus respectueux de l'environnement. Cela va permettre d'alimenter 1450 foyers en électricité dans ce secteur. Mais voilà pour les habitants, il y a beaucoup d'incompréhension et même de la méfiance. Valère, qui habite une maison de Dreuil regrette des informations trop tardives et parcellaires : "On nous parle d'ammoniac, de divers produits chimiques sans trop savoir les répercussions sur notre santé ; on est obligés de croire les porteurs de projet la main sur le coeur", regrette cet habitant, qui ne s'oppose pas particulièrement au projet mais dénonce un manque d'explications. Valère fait partie des habitants qui ont signé une pétition : https://www\.change\.org/p/contre\-le\-projet\-de\-m%C3%A9thanisation\-sur\-saveuse\-ailly\-sur\-somme\-ferri%C3%A8res\-et\-dreuil?source\_location=topic\_page

Benoît Corsyn, le président de la société agricole SAS La Forêt, qui porte le projet, indique qu'il n'y aura ni odeurs ni nuisances sur la santé, car le biogaz se trouvera dans des contenants étanches. Par ailleurs, sur le Digestat, le résidu après la production de biogaz, le porteur de projet indique que "c'est un produit organique : il y a certes de l'ammoniac, mais nous devons l'épandre à ras-du-sol pour éviter que cela se volatilise dans l'atmosphère. Il n'y a vraiment aucun danger avec ce produit", assure l'agriculteur.

On est obligés de croire les porteurs de projet la main sur le coeur - Valère, habitant de Dreuil

Par ailleurs, _p_our éviter les nuisances, des habitants demandent de construire le site plus loin. La loi impose une construction à minimum 50 mètres des premières habitations : mais impossible d'aller à plus de 400 mètres des premières maisons dit le porteur du projet, en raison du raccordement de gaz. Benoît Corsyn explique : "Si nous nous éloignons, cela veut dire création de voirie, d'agrandir le réseau de gaz pour faire le raccordement ; comme tout porteur de projet, il y a aussi la réalité économique et c'est impossible pour nous". Le président de la SAS La Forêt indique par ailleurs que lui et ses associés ont déjà déboursé de l'argent pour repousser le projet de plusieurs centaines de mètres des habitants. Enfin, pour éviter que le site ne soit trop visible des habitants, la SAS La Forêt propose de planter des arbres autour du site à ses frais.

Autre inquiétude des habitants : un trafic routier accru

A Saveuse, bien que le site ne soit pas installé sur la commune, les habitants redoutent une circulation de camions accrues dans leur village. "On parle de quarante camions par jour, qui vont traverser notre village et transporter des matières pour alimenter le méthaniseur. Cela veut dire plus de bruit, des odeurs, de la pollution, du danger pour les enfants", s'inquiète Laurence, qui habite une rue paisible de Saveuse.

Mais 40 camions par jour, c'est une fourchette haute pendant les moissons promet Benoît Corsyn : "Quand on parle de quarante véhicules par jour en circulation, c'est sur un créneau de maximum une journée, dans une commune donnée. Et ceci sur deux périodes dans l'année, une journée en avril-mai et une autre au moins d'octobre", pendant les périodes de récolte, promet le président de la SAS La Forêt. Il n'y aura pas plus de circulation que d'habitude assure le porteur de projet, qui ajoute que tout est fait pour circuler le moins possible auprès des habitations grâce aux chemins ruraux. Il n'y aura pas de camion dans Dreuil - car les plus de 15 tonnes ne peuvent pas circuler - ni dans Ailly-sur-Somme en raison de la position du site. Mais dans Saveuse, "c_'est vrai, sera amenée à être traversée par un flux de véhicules amenant des matières lors des phases de récolte. A plus de 80 % ce seront des véhicules agricoles avec tracteurs et remorques_, comme c'est déjà existant", souligne Benoît Corsyn.

A Saveuse, ce sera à plus de 80 % des tracteurs et remorques, comme c'est déjà existant - Benoît Corsyn, porteur du projet

La SAS La Forêt dit qu'il y a un cahier des charges très strict : les véhicules agricoles ne pourront pas rouler au-delà de 20 km/h lors de leur passage dans Saveuse.

Site internet mis à disposition des habitants pour répondre à toute interrogation

Dernière interrogation des habitants : pourquoi avoir été informé aussi tardivement du projet ? Les habitants contactés par France Bleu Picardie expliquent en avoir pris connaissance du projet dès la mi-avril, pour un début de consultation publique le 19 avril, pour un mois. Pour les porteurs du projet, il n'y a pas eu volonté de couper la communication : "Nous avons _déposé le permis de construction en mairie fin décembre, et avons placé les panneaux jaunes (qui indiquent ce qui va se passer sur site) le 5 janvier 2021_, constaté par un huissier (NDLR : France Bleu Picardie a pu consulter le constat d'huissier)", détaille Benoît Corsyn. La préfecture de la Somme a ensuite demandé de ne pas communiquer davantage sur le projet "tant que le dossier n'était pas complet : il l'a été les derniers jours de mars, indique le président de la SAS. C'est vrai que nous aurions pu communiquer plus tôt, mais si nous n'avions pas été en confinement, nous aurions fait beaucoup plus de réunions, avec plus de monde, pour expliquer notre projet."

Benoît Corsyn indique toutefois "comprendre les inquiétudes des gens : nous restons disponibles pour leurs questions, communiquer sur ce projet, et trouver nous porteurs de projets à travailler sur des solutions, dans nos contraintes, pour nous porteurs de projets". Les responsables du futur site invitent donc les habitants à prendre part à la consultation publique pour donner leurs avis et éventuelles propositions sur le projet ; ils indiquent par ailleurs à France Bleu Picardie se tenir disponibles pour des visites du site ou des visites de sites de méthanisation déjà existants en Somme.

La SAS La Foret met à disposition un site internet (www.saslaforet.fr) sur lequel les responsables du projet peuvent répondre à toutes les questions.