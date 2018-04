Le président du FC Nantes demande l'aide de l'Etat, dans un courrier révélé par nos confrères de Médiacités Nantes, pour la construction du nouveau stade à la place de l'actuelle enceinte de la Beaujoire. Johanna Rolland, maire de Nantes, se dit défavorable : "on avait dit un stade 100% privé".

Nantes, France

C'est une information révélée jeudi par nos confrères du site Médiacités Nantes : le président du FC Nantes a sollicité officiellement par un courrier en date du 12 mars envoyé au Premier ministre un rendez-vous avec Edouard Philippe pour exposer le projet de nouveau stade YelloPark à Nantes et demander de l'argent public. Or, Waldemar Kita avait promis, lors de la présentation du projet en septembre 2017, que le financement serait 100% privé "sans aucun investissement public" : "zéro euro d'impôt ou de subvention", est-il écrit noir sur blanc sur le site officiel du projet YelloPark. Il sollicite pourtant une audience pour présenter le projet de nouveau stade en détail et "demander un soutien financier de l'état au même titre que celui reçu par les autres stades pour l'Euro 2016".

Couac dans le projet de nouveau stade #YelloPark : @Johanna_Rolland, maire de #Nantes, se dit défavorable à l'idée d'un financement de l'Etat (que sollicite pourtant le président du FCN, Waldemar Kita) : "100% privé, c'est 100% privé. Sinon, on brouille le message" — Antoine Denéchère (@AntoineDen) April 12, 2018

D'où cette mise au point très claire de Johanna Rolland, sans qui le projet Yello Park ne peut pas se faire puisque Nantes Métropole doit céder vingt-trois hectares de terrain pour construire ce stade : "on avait dit financement pas d'argent public, ça doit rester le cas, sinon ça brouille le message". Pour autant, "le projet Yello Park continue", affirme Johanna Rolland qui lâche quand même cette phrase : "100% privé, ça faisait partie de mes conditions de départ [pour dire oui au projet]. Mes conditions de départ, elles ne sont pas négociables."