Projet de parc solaire du Blanc : le parachutisme du département sur la sellette

L'avenir du parachutisme dans le département bat de l'aile. Pour redresser les finances de la commune du Blanc, la municipalité souhaite mettre en place un parc de panneaux photovoltaïque de 35 hectares sur le site de l'aérodrome, une surface avoisinant environ 80 hectares au total. Les associations utilisant cet aérodrome pour leurs activités pointe un risque important pour la sécurité de ses membres.

Une enquête publique a recensé l'avis de toutes les parties du dossier entre le 9 mai et le 13 juin dernier. Cet avis consultatif est défavorable. C'est désormais au préfet de l'Indre de trancher.

"La sécurité des pratiquants avant tout"

Parmi les parties entendues dans le cadre de cette enquête, l'école de parachutisme installée à l'aérodrome. "On ne peut pas mettre en place des obstacles sur un aérodrome, que ce soit pour les avions qui peuvent sortir de piste ou alors des parachutistes qui peuvent se poser dessus. C'est la sécurité des pratiquants avant tout", s'indigne Marie-Claude Feydeau, présidente de cette structure basée depuis 49 ans sur le site.

Si le préfet donne son feu vert pour le parc solaire, l'école de parachutisme envisage de baisser le rideau ou de réduire fortement son activité, "il n'y aura plus d'élève, de formation d'élève ni de stage", précise Marie-Claude Feydeau. Les entrainements et les compétitions sont déjà à l'arrêt depuis janvier dernier.

La présidente indique ne plus vouloir exercer avec un manque de visibilité sur l'avenir du club et un défaut d'approvisionnement de carburant. Comme nous l'évoquions dans un précèdent article, la municipalité explique ne plus le gérer pour des raisons légales .

Un projet pour redresser l'économie locale

De son côté, la mairie invoque, à travers ce parc solaire, un intérêt financier pour remettre les comptes bancaires dans le vert. "Je ne vais pas laisser passer 700 000 euros par an pour le plaisir du club de parachutisme, pas plus que je ne le ferais pour un autre club, rapporte Gilles Lherpinière, maire de la commune. Il y a des priorités, redresser la ville du Blanc, la sortir de la dette dans laquelle elle est engouffrée. Vous pouvez tous faire ce que vous voulez, on sortira la ville de l'impasse."

Gilles Lherpinière indique que le projet serait aux normes, "leur histoire de sécurité c'est du pipeau, aujourd'hui ce n'est pas prouvé." La décision de la préfecture est donc très attendue par toutes les parties, elle sera déterminante. En cas d'avis défavorable, la municipalité s'est déjà positionnée, "si ça va pas avec le préfet, on ira au tribunal administratif."