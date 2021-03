Projet de pylône de téléphonie mobile à Olivet : l'opérateur Bouygues renonce

L'opérateur de téléphonie mobile Bouygues Télécom renonce à implanter son pylone de 24 mètres de haut dans le quartier du Clos Nora, à cause d'un 'problème technique". Rappelons que la Ville d'Olivet et des riverains se sont récemment mobilisés contre ce projet. Bouygues cherche un autre lieu.

C'est une première dans les dossiers de pylônes pour la téléphonie mobile qui suscitent la polémique dans le Loiret ces derniers mois : à Olivet, dans l'agglomération d'Orléans, Bouygues a décidé de renoncer à son projet d'implanter un pylône de vingt-quatre mètres de hauteur dans le quartier du Clos de Nora, au sud de la commune. Une information de nos confrères de La République du Centre qui a été confirmée à France Bleu Orléans.

Un problème technique"

Et ce en raison d'un "problème technique". L'opérateur s'est aussi laissé convaincre par les riverains et la mairie d'Olivet de chercher un autre lieu, plus éloigné des habitations : cela pourrait être près du cimetière d'Olivet ou à proximité de l'autoroute.