Parc éolien à Puissalicon : le porteur du projet fait appel du refus du préfet de l'Hérault

Trois mois après avoir essuyé un refus d'implanter un parc éolien à Puissalicon dans le Biterrois, un appel est déposé sans aucune surprise par le porteur du projet et suscite une vive réaction de ses opposants.

Les opposants au projet éolien à Puissalicon dans le Biterrois n'ont pas tardé à réagir après l'annonce de la société Volkswind. Ils ont eu vent du recours déposé par la filiale du leader des énergéticiens suisses Axpo. En début d'année 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de permis pour l'implantation d'un parc de éolien au nord de Béziers.

Le projet prévoit l'implantation de quatre éoliennes de 150 mètres de hauteur, (la moitié de la Tour Eiffel)

''Si le promoteur a les moyens financiers et de gros cabinets d’avocats, il devra compter avec la mobilisation des habitants de Puissalicon'' écrit l'association Sauvegarde du paysage des 7 collines ''et de tous les défenseurs du patrimoine et de la biodiversité qui s’étaient associés à leur lutte''.

L’argent ne peut pas tout, notre territoire n’est pas à vendre !

''Cet appel est sans surprise car les promoteurs posent systématiquement des recours contre les décisions qui ne leur sont pas favorables,'' rajoute l'association. "Contrairement à une légende répandue, il y a beaucoup plus d’actions en justice de leur part que de la part des opposants.

Ironie de l’histoire, cette société dont le nom signifie « Le Vent du peuple » en allemand montre son mépris pour le peuple et ses représentants

Depuis la médiation de ce projet de très nombreux élus de la communauté de communes des Avants Monts et de l’Agglomération de Béziers et du Conseil Départemental de l'Hérault se sont prononcés contre l’implantation de ces éoliennes de 150 mètres de haut.

Le préfet de l'Hérault avait suivi la commissaire enquêtrice qui avait émis un avis défavorable « considérant l’expression d’une opposition unanime, motivée et déterminée à la réalisation du projet, de la part des populations et des collectivités territoriales habilitées, peu propice à la réalisation effective du projet éolien. »

