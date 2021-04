Projet éolien : le maire de Levroux dénonce le "scandale du non-respect de la justice française"

C'est un communiqué au vitriol qui est envoyé ce dimanche par le maire de Levroux. Il concerne le projet éolien sur l'ancienne commune de Saint-Martin-de-Lamps, d'actualité depuis 2005. L'implantation d'éoliennes avait tout de suite provoqué une levée de bouclier et de nouveaux recours ont été déposés devant le Conseil d'Etat. La juridiction doit rendre son avis à la fin du mois d'avril. Et pourtant, selon le maire de Levroux, "Enedis s’apprête à raccorder des câbles électriques à un transformateur posé en pleine nature" alors même que ce "projet ne verra peut-être jamais le jour".

Alexis Rousseau-Jouhennet évoque un "grand scandale du non-respect de la justice française" et déplore "un gaspillage d'argent". Le maire de Levroux "dénonce les contrats passés entre la société éolienne et Enedis et les concrétisations de ces derniers sans attendre les décisions de la justice française qui doit toujours se prononcer sur la faisabilité du projet". Il annonce sa volonté d'organiser prochainement un rassemblement sur les lieux de l’aménagement du transformateur. Il appuie également la demande de moratoire sur les projets éoliens dans le département de l'Indre, une demande initiée par le président du Conseil départemental et soutenue par le député LR Nicolas Forissier.