Projet et contre-projet : le CADA de Bélâbre continue de diviser

Rendez-vous est donné par les opposants au CADA devant le Monument aux morts. Après les démonstrations de force du samedi 11 mars, où chaque camp avait réuni ses soutiens et se faisait face sur la place principale de Bélâbre, on est entré dans une guerre de position.

ⓘ Publicité

"Nous avons présenté un contre-projet aux élus lundi. Mais l'accueil n'a pas été très favorable" explique Ludivine Fassiaux. Présidente de l'Union Belâbraise, elle a pris la tête de l'association anti CADA. Un investisseur proposait, selon l'association, d'implanter un site capable d'accueillir possiblement des entreprises autour du domaine du numérique. "Il était prêt à mettre 70.000 euros dans le projet et certaines entreprises se disaient intéressées pour venir depuis Paris travailler à Bélâbre. Ça aurait permis de créer 20 emplois" assure Ludivine. Pourquoi en parler à l'imparfait ? Parce qu'il y avait une condition sine qua non à la concrétisation de ce projet : l'abandon de l'idée de CADA. "Ça apporterait une mauvaise image à la commune..." justifie la présidente de l'Union Belâbraise qui martèle que les deux projets ne peuvent co-exister. "C'est nos conditions ! Et non, ce n'est pas du chantage !". La mairie a reçu, à huis clos, les porteurs du projet. Elle refuse la condition imposée d'abandonner le CADA et organise ce vendredi 24 mars une réunion à destination des entreprises et associations bélâbraises, en présence du Préfet, pour présenter l'association Vitalis, qui organisera le CADA. La mairie assure que l'association veut investir 1.2 millions d'euros et va créer au moins 2 emplois. En réponse à cette réunion, Ludivine Fassiaux fait du porte-à-porte pour inciter les invités à ne pas se rendre à la réunion mais à rejoindre l'association dans une manifestation. Même lieu. Même heure.

Une opposition divisée

Ce n'est pas la stratégie adoptée par le deuxième groupe d'opposants, le collectif Anti Cada, mené par Marie-Odile Truche. Depuis la manifestation du 11 février, elle laissait entendre qu'elle se mettait en retrait du mouvement, tandis que l'Union Belâbraise annonçait une fusion de tous les "antis". "Nous avons fusionné. Il n'y a plus que l'Union Bélâbraise qui représente officiellement les opposants". C'était s'avancer un peu vite. " Il n'y a eu aucune fusion à ce jour et le collectif continue d'exister" revendique Marie-Odile Truche qui met d'emblée les choses au clair : "Je serai à la réunion de vendredi et je suis toujours porte-parole du collectif !". Ne pas se mettre sur le chemin des dames...

En attendant, tous deux revendiquent être apolitiques, mais reconnaissent être soutenus notamment par le parti Reconquête d'Eric Zemmour et le Rassemblement national : "Ils nous aident à nous structurer dans notre lutte, nous n'avons pas l'expérience politique pour faire face à la décision d'une municipalité".

Désunis sur la question des statuts, mais front commun quant à celle du CADA. "Je vais dire au Préfet et aux élus de Bélâbre que je veux un engagement sur l'honneur de leur part qu'ils reviendront quand il y aura des problèmes. Parce qu'il y en aura forcément... " assure Marie-Odile Truche. L'octogénaire n'appelle pas à la manifestation vendredi, mais promet qu'elle s'opposera "via tous les recours juridiques possibles" à la création de ce Cada qui, selon elle, ne manquera pas de fracturer durablement Bélâbre : "La population d'ici n'attend pas ces gens. Il n'y a rien pour eux ici. Ce ne serait pas serein".

Toutefois, le collectif veut envisager également la possibilité d'une implantation in fine du Cada à Belâbre. "Alors, il faudra faire en sorte que cela se passe bien. En aidant par exemple à former les gens qui souhaitent rester, ou en aidant à l'apprentissage du français"... Commencer à envisager l'apaisement pour que Bélâbre puisse un jour retrouver sa quiétude et imaginer revivre ensemble.