Projet immobilier à Malaucène : les opposants mobilisés le lundi de Pâques

Malaucène, France

A Malaucène, le pique nique militant des défenseurs du vallon du Groseau devient une tradition de Pâques au pied du Ventoux. Les opposants pique-niquaient en critiquant le projet présenté par la mairie et les investisseurs belges Vintour SAS pour bâtir 150 logements touristiques sur 32 hectares et transformer les bâtiments industriels de l'ancienne papeterie en hôtel quatre étoiles.

Un hôtel 4 étoile ne pourrait pas équilibrer ses compte à Malaucène

Ces 150 logements, sont "insupportables" pour Chantal : cette habitante du Ventoux estime que "c'est un non - sens pour la biodiversité que de se retrouver avec des maisons qui seront habités trois mois par an". Venu de Bédoin, un ex- professionnel du tourisme était venu détaille les arguments utilisés pour combattre il y a quelques mois un projet d’hôtel de luxe. Philippe Babinet a géré des hôtels et il considère que "construire de toute pièce un hôtel 4 étoiles dans une région où c'est une activité saisonnière, on arrive pas à équilibrer les comptes. Ça a été notre argument à Bedoin. En plus, il y a des hôtels qui ont du mal à vivre à Crillon ou Mazan. C'est suffisant pour le territoire". Le porte parole des écologistes en Vaucluse souhaite qu'une réflexion s'engage sur le site des papeteries à l'abandon. Serge Maroleau demande "une autre solution que de vendre une vallée classée à des promoteurs immobiliers pour dépolluer". Le président de l'association de Sauvegade de Malaucène, Jean Alain Mazas suggère de transformer "deux hangars en salles de sport et de spectacle. Pour le site de l'usine, il faut envisager un redécoupage pour des activités locales comme une gare numérique..."

Pollution redoutée dans la carrière de gypse voisine

Les défenseurs du vallon du Groseau critiquent la dépollution qui a été effectuée sur le site industriel . Jean Alain Mazas souligne qu'un arrêté préfectoral interdit jusqu'en 2021 la production de fruits et légumes sur ce site car l'usine utilisait beaucoup de trichloréthylène. Sur la carte des zone récupérées par la mairie, Alexandrine Reynaud (vice présidente de l'association de sauvegarde de Malaucène) pointe du doigt un hectare et demi de "l'ancienne carrière de gypse qui pose problème. Les papetiers la connaissent bien puisque c'est là qu'étaient déposés les produits polluants". Le maire avait promis de réaménager le lit de la rivière mais le cours même du Groseau ne fait pas partie du périmètre rétrocédé à la mairie.

L'ancien président de l'association Jean Claude Taroni redoute que l’hôtel ne se construise jamais. Lors du pique nique, il a considéré comme "crapuleux" le montage financier car "l'investisseur a fait déduire 2,5 millions d'euros" de la valeur des 32 hectares "en disant que c'est la somme qu'il devra dépenser pour démolir l'usine et dépolluer le terrain. Ça n'est dans aucun document et curieusement, on ne parle plus de cette obligation de dépolluer dans la convention" signée entre la mairie et l'investisseur belge Vintour SAS.

Les défenseurs du Groseau ont déposé un recours contre le plan local d'urbanisme. Ils rencontreront aussi cet été les commissaires enquêteurs du schéma de cohérence territoriale de l'arc Ventoux.

Les défenseurs de l'environnement regrettent que la convention avec la mairie ne prévoit pas l'obligation de dépolluer le site des anciennes papeteries de Malaucène © Radio France - Philippe Paupert

L'investisseur rétrocède à la mairie la zone de captage des eaux de Malaucène prés de la source du Groseau © Radio France - Philippe Paupert