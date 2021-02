Projet immobilier abandonné rue de Fontcarrade à Montpellier

Il n'y aura pas d'immeuble au 210 rue de Fontcarrade, entre les quartiers Figuerolles et la cité Gély à Montpellier. Le promoteur Sogeprom jette l'éponge. Fin décembre, le tribunal administratif avait donné raison à l'association Non Au Béton qui avait déposé un recours estimant que des arbres avaient été illégalement coupés sur la parcelle. Ce jugement obligeait le promoteur a déposer un permis de construire modificatif, ce qu'il refuse de faire, estimant qu'il est en règle. Quelque 45 logements et 50 places de stationnement étaient prévus sur cette parcelle de 2.300 mètres carrés.

C'est un signal fort envoyé à tous les promoteurs qui doivent savoir qu'on ne fait pas n'importe quoi avec des arbres présents sur une parcelle.

"C'est une grande satisfaction pour nous et pour la cinquantaine de riverains qui s'étaient joints au recours devant le tribunal, réagit Alain Berthet vice président et porte parole de l'association Non Au Béton. Nous savons qu'une demande de retrait du permis pour fraude était instruite à la mairie. Je pense que le promoteur a voulu évité l'affront et a préféré renoncer de lui-même. C'est un signal très fort envoyé à tous les promoteurs qui devraient comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des arbres présents sur une parcelle."