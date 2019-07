Projet Kalliste à Lucciana suspendu par Fanti Promotions

Lucciana, Corse, France

L'entreprise a décidé de suspendre temporairement sa démarche.

Sylvain Fanti s'en explique dans un communiqué : "le projet doit inspirer pour le plus grand nombre, certaines valeurs et recueillir ainsi son acceptation", précise-t-il. "L'humilité impose d'accepter qu'un projet puisse toujours être amélioré", conclut-il... Ce projet de centre commercial à Lucciana ne sera donc présenté officiellement qu'une fois effectuée la synthèse des rencontres et échanges menés depuis un an par la société Fanti Promotions.

Mardi soir, le collectif "pe a maestria di u nostru sviluppu", réuni à Lucciana, dénonçait un projet démesuré... aberrant au plan économique, social et environnemental.