Projet de loi sur l'euthanasie : "Un coup d'épée dans l'eau" selon le responsable de l'ADMD 54

C'est un sujet très sensible qui revient dans le débat public : celui du droit à l'euthanasie. Ce jeudi, le Sénat se penche sur une proposition de loi des élus socialistes. Celle-ci veut inscrire dans le code de la santé publique "le droit à l'aide active à mourir", pour les patients atteints de cas graves, incurables, avérés, qui infligent une souffrance psychique ou physique irréversible. Les sénateurs veulent compléter la loi Leonetti-Claeys de 2016, sur les soins palliatifs et la sédation profonde et continue.

Autre objectif de ce projet de loi : éviter aux malades de devoir se rendre en Belgique pour mettre fin à leurs jours. "J'ai des demandes toutes les semaines, de personnes qui ne supportent plus la maladie et qui ne trouvent pas de solution en France", explique Claudette Pierret. Cette habitante de Longwy, âgée de 76 ans, est très engagée sur la question de l'euthanasie. Depuis 12 ans, elle accompagne régulièrement des patients en Belgique. Elle voit défiler des malades venus de tout le pays, qui veulent abréger leurs souffrances. L'un des derniers exemples en date : Faustine, 31 ans, touchée par une grave maladie auto-immune.

Elle était malade depuis à peu près 11 ans. Elle avait des maux de têtes très violents, elle ne pouvait plus se laver, elle ne pouvait plus rien faire toute seule. Faustine n'avait plus de vie. Lorsque je l'ai appelé pour lui dire qu'elle pouvait prétendre à une euthanasie en Belgique, j'ai entendu un ouf de soulagement inimaginable.

Compléter la loi Leonetti-Claeys de 2016

Le texte présenté au Sénat aujourd'hui réserve le droit à l'euthanasie aux malades en "phase avancée ou terminale". Pour Olivier Jacquin, sénateur PS de la Meurthe-et-Moselle et signataire de la proposition de loi, "la loi Leonetti-Claeys a permis une avancée mais cette loi a été mise en échec dans le cas particulièrement sensible de Vincent Lambert, ce tétraplégique qui est resté des années dans cet état". Invité de France Bleu Lorraine ce jeudi matin, le parlementaire ajoute :

Je crois que notre texte apporte des progrès considérables à la situation actuelle. Il reste encadré, il reste un texte de respect de la vie. Ce sont quelques pourcents de cas qu'on n'arrive pas à traiter actuellement par les soins palliatifs - Olivier Jacquin, sénateur PS de Meurthe-et-Moselle

Mais chez certains militants, ce projet de loi n'est pas satisfaisant. "Si c'est adopté en l'état, c'est un coup d'épée dans l'eau", selon Michel Denis, responsable départemental de l'ADMD 54, l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Pour lui, il faut élargir davantage le droit à l'euthanasie.

Je vais prendre l'exemple d'Alain. C'est un homme âgé de 50 ans j'ai rencontré. Après un accident, il est devenu tétraplégique, sourd et en partie aveugle. Son état n'évoluera pas, mais avec cette proposition de loi, il ne sera pas pris en compte, car il n'est pas en phase terminale. Il pourrait vivre dans son fauteuil encore une vingtaine d'années !

"On est dans l'hypocrisie la plus totale !"

Un avis que partage également Claudette Pierret, à Longwy. Selon elle, beaucoup de malades, qui ne trouveront pas de solution en France, continueront d'aller dans les pays frontaliers pour mettre fin à leurs jours. Elle ne comprend pas cette restriction aux patients en phase terminale : "Il faudrait encore une fois que les malades se bagarrent si leur médecin refuse en disant "Non, vous n'êtes pas phase terminale." Le médecin pourra toujours dire "Je vous enverrai vers un de mes confrères quand vous serez dans le cadre de la loi". On est dans l'hypocrise la plus totale pour tout le monde."

Caroline Fiat, députée insoumise de la 6ème circonscription de Meurthe-et-Moselle, n'est pas aussi critique. Elle avait déjà déposée, en 2018, une proposition de loi à l'Assemblée sur le sujet. Proposition qui ne comprenait pas le mention "phase terminale ou avancée". Mais ce projet de loi des sénateurs socialistes, s'il venait à être adopté, serait déjà une grande avancée pour Caroline Fiat : "Cela permettrait déjà de répondre à une partie de la population. Et puis ça permettrait d'entrouvrir la porte ! Ensuite, il y aurait toujours la possibilité d'apporter des changements. Si vous regardez la loi IVG entre son adoption et aujourd'hui, il y a eu des améliorations. Le plus important, c'est de poser les fondations."