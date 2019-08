Projet Rive de Vesle à Reims : des opposants demandent une étude sur la pollution

Des Rémois s'inquiètent du projet immobilier Rive de Vesle qui prévoit notamment la construction de logements, d'une résidence seniors et d'une résidence universitaire à proximité immédiate de l'autoroute. Ils dénoncent l'absence d'étude d'impact de la pollution de l'air.

Reims, France

C'est un des projets urbains les plus importants dans la ville de Reims : le projet Rive de Vesle prévoit la construction de 700 logements, d'un hôtel, d'une résidence universitaire, d'une maison de retraite mais aussi de commerces. Le tout sera implanté sur un site d'environ trois hectares au bout de l'Avenue de Vesle et en bordure de la traversée urbaine de Reims. L'enquête publique s'est terminé le 6 juin et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, mais ce projet de 116 millions d'euros soulève encore des inquiétudes.

La résidence universitaire doit être construite à seulement 40 mètres de l'autoroute. © Radio France - Sophie Constanzer

60.000 véhicules par jour sur la traversée urbaine de Reims

La question de la pollution liée à l'autoroute n'a pas été prise en compte dans le projet, alors que certaines constructions seront à moins de 40 mètres. Claude Maireaux, membre de l'Association Marne nature environnement, a écrit au préfet de la Marne.

Des arbres coupés de façon illégale sur le site en pleine canicule ?

Le permis de construire a été affiché le 27 juin sur le fronton de la concession Renault. © Radio France - Sophie Constanzer

Jean Marie Milli le connait très bien. Il habite juste à coté de la concession Renault qui va être détruite, et à deux pas de la future résidence universitaire. Il ne comprend pas pourquoi le permis de construire a été affiché dès le 27 juin, avant même toute étude liée à la qualité de l'air. Ce que ce riverain critique aussi, c'est la coupe d'arbres sur l'actuelle zone de parking en bordure de Vesle. Elle a d’ailleurs déjà commencé, illégalement, d'après Jean Marie Milli .

Fin juillet, l'association Marne nature environnement a interpellé le préfet pour qu'une étude d'impact indépendante soit réalisée concernant la pollution de l'air sur ce site.

Des arbres ont été coupés selon un habitant, en pleine période de canicule au mois de juillet. © Radio France - Sophie Constanzer

