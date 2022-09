Prolifération des araignées de mer : des solutions d'urgence pour les mytiliculteurs manchois

Un cercueil noir, une gerbe en mémoire de la "mytiliculture normande, 1963-2023 ?", des pancartes comme autant de symboles du désarroi d'une profession... C'est une procession silencieuse aux allures funèbres qui a arpenté le centre-ville de Saint-Lô ce mercredi en début d'après-midi, de la mairie à la préfecture. Environ 70 producteurs de moules de bouchots venus exprimer leur inquiétude face à la prolifération des araignées de mer, un crabe qui décime leurs élevages.

Des araignées qui d'habitude vivent plus au large. Mais ces derniers temps, ne trouvant plus assez de nourriture, elles tendent à s'installer une bonne partie de l'années près du littoral. L'Ifremer voit cette progression depuis 2015 au large des côtes normandes. Réchauffement des eaux ? Changement de comportement ? Plusieurs hypothèses sont avancées. Quoiqu'il en soit, le premier département mytilicole de France en "paye les pots cassés" de ces "hordes d'araignées", explique Loïc Maine, producteur de moules de Bricqueville-sur-Mer, sur la côte ouest de la Manche.

Sur Chausey, nous sommes à 50% de rendements de moules en moins, et sur la côte, environ 25% en moins. Imaginez n'importe quel producteur avec 25 à 30% de moins de récoltes. Les autorités doivent prendre des mesures, si on veut maintenir l'activité mytilicole sur la côte ouest. Continuer ou arrêter... Vu le nombre de prédations, je nous donne encore cinq années - Loïc Maine, producteur de moules de Bricqueville-sur-Mer

Une gerbe en hommage "à la mytiliculture normande, de 1963 à 2023 ?" © Radio France - Pierre Coquelin

"ça fait plus de cinq ans qu'on alerte les pouvoirs publics pour avoir des solutions contre ces _prédateurs invasifs et ravageurs_, mais on n'a eu que des mesurettes", confie Vincent Godefroy, président du syndicat des conchyliculteurs de Normandie - Mer du Nord (Syconor). La moule de bouchots est "un produit qui s'élève tout seul, dans un milieu naturel, sans impact sur les réserves d'eau. Et on n'est pas capable de le préserver. Donc on va augmenter les importations de moules venant du Chili ou d'autres pays pour compenser le manque", précise Loïc Maine.

"Comme les sangliers"

Ce que demandent les producteurs de moules, c'est une sorte de permis de tuer pour ne pas mourir. "On veut pouvoir au moins réguler cette surpopulation. C'est exactement la même chose que les sangliers qui, à terre, ravagent les exploitations. On veut pouvoir se défendre. La profession et les fonds marins sont ravagés par cette espèce invasive", note Vincent Godefroy.

La population a décuplé, de nos côtes à celles de la Cornouaille, au sud de l'Angleterre. Les Anglais n'ont pas hésité à les détruire car ça arrivait sur les plages, et les gens ne pouvaient plus se baigner - Vincent Godefroy, président du syndicat des conchyliculteurs de Normandie - Mer du Nord

L'Etat autorisait déjà le piégeage des araignées par casier. Une solution que certains jugent inefficace car les prédateurs sont trop gros. Des crabes qui sont prélevés et rejetés plus au large. "Nous n'en sommes plus au stade des effarouchements. Avec une espèce dont la population double chaque année et qui est de moins en moins pêchée, nous ne sommes plus dans un taux d'effarouchement. On en est arrivés à ce que certains pêcheurs évitent des zones pour ne pas remonter que des araignées. Désormais, il va falloir réguler. L'essentiel prédateur, c'est l'homme. Il faut détruire ou que tout le monde en mange !". Une manière de retrouver un équilibre comme aux débuts de la mytiliculture manchoise des bouchots, en 1963.

Le cortège funèbre s'est rendu à la préfecture © Radio France - Pierre Coquelin

Dans un communiqué, la préfecture de la Manche indique que "pour répondre à l’urgence et en complément des mesures déjà prises, un arrêté similaire à celui actuellement en vigueur dans le département d’Ille-et-Vilaine sera instauré dans la Manche, permettant l’expérimentation de nouvelles mesures de lutte contre les prédations, notamment par le _recours au dragage des fonds autour des concessions mytilicoles_". Des mesures d'urgence dont le bilan sera tiré en novembre lors d'une prochaine réunion entre les représentants des mytiliculteurs et la préfecture. Plus de 16.000 tonnes de moules de bouchots sont produites chaque année dans la Manche.