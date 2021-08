Prolongation et extension de l'occupation du terrain agricole d'Arbonne

L'occupation des terres agricoles d'Arbonne se poursuit et se réorganise. C'est sur l'ensemble du Pays Basque que va reposer à partir du 1er septembre l'occupation, nuit et jour, du site de 15 hectares avec trois maisons à Arbonne. Une participation par ville ou village, à commencer par des habitants de Bayonne et d'Anglet mercredi, puis de Biarritz jeudi, d'Itxassou vendredi, etc., pour montrer que l'enjeu dépasse la simple commune d'Arbonne ou le seul monde rural.

Lancée le 23 juin dernier par le syndicat agricole ELB et l'association pour la sauvegarde de terres agricoles Lurzaindia, l'occupation du terrain chemin de Berroeta à Arbonne vise à empêcher la vente promise à plus de 3 millions d'euros, un prix jugé "spéculatif". Les militants sont toujours dans l'attente d'une réponse du propriétaire à la proposition de préemption partielle portée par la Safer, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui a compétence en la matière. Une proposition de rachat qui porte sur les seuls 12 hectares de terrain agricole pour une somme de 100.000 euros, conformément aux prix du foncier agricole en vigueur. Le vendeur, Guy Borotra, a jusqu'au 16 septembre pour se prononcer. Le lendemain, le 17 septembre, Lurzaindia prévoit d'y organiser son rendez-vous annuel, la "Fête de la Terre".

Le vendeur peut ne pas répondre, ce qui vaudrait acceptation selon Ttotte Elizondo d'ELB, soit l'accepter formellement, soit la refuser en exigeant l'achat de la totalité du lot, une éventualité d'ores et déjà refusée par les occupants. Le propriétaire peut aussi retirer le bien de la vente.

Pour l'instant, ELB et Lurzaindia déplorent n'être en relation qu'avec des intermédiaires du vendeur et de l'acheteuse, Diane de l'Espée. Sous forme de boutade, Isabelle Capdeville de Lurzaindia a lancé un avis de recherche pour les retrouver, promettant un lot de légumes plantés par les occupants. Ttotte Elizondo d'ELB a affirmé qu'ils étaient en contacts avec des maraîchers pour une éventuelle installation. Tous deux assurant de la "détermination" de ce mouvement pour que ces terres aient une vocation nourricière. Et une probable prolongation de l'action si la préemption partielle échoue.