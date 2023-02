Prolongement de la coulée vert à Nice : "l'ambiance sera différente, plus apaisée" selon Anne Ramos

Deux salles, deux ambiances plutôt qu'une simple extension. C'est en substance ce qu'on comprend de l'ambition de la ville de Nice au sujet du prolongement de la coulée verte, dont les images ont été présentées aux riverains ce mercredi . Avant cela, 1624 citoyens ont répondu à une concertation publique pour dire ce qu'ils en attendent, et Anne Ramis, adjointe au maire déléguée aux travaux, au foncier, et à l'urbanisme en a tiré des enseignements : "On a des attentes différentes des niçoises et des niçois par rapport à la "saison 1", des jardins avec une densité d'arbres beaucoup plus conséquente, 1500 arbres sont prévus pour le moment. Moins de minéralité, plus d'espaces apaisés pour des usages différents." Cela pourra notamment passer par des expositions en plein air en lien avec le MAMAC notamment, le musée, qui lui est toujours debout et le restera.

Une "forêt urbaine" dans une ambiance moine minérale et plus apaisée

Plus de calme pour lire et se relaxer, plutôt que des jeux qui plaisent beaucoup aux enfants mais qui génèrent aussi beaucoup de mouvement et de bruit : voilà la différence entre la "Saison 1", comprenez la première partie de cette promenade que vous connaissez déjà, et la suite, cette "Saison 2" qui a aussi l'ambition de remettre plus de vert au coeur de Nice. Il s'agit notamment d'éliminer 1700 tonnes de CO2.

Quant aux critiques au sujet notamment de la destruction d'Accropolis -qui va coûter 10 millions d'euros- Anne Ramos demande un peu de patience : "je me sers de l'expérience du passé et notamment de la construction de la ligne 2 du tramway. Les gens vont commencer à voir le concret sortir de terre."