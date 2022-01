"Il y aura un Carnaval 2022" à Nice, assure le maire Christian Estrosi

Après une édition amputée en 2020 puis une annulation en 2021, le Carnaval de Nice aura bien lieu en 2022, mais il devra "faire preuve d'adaptation" face au contexte sanitaire, déclare ce mardi le maire de Nice, Christian Estrosi, lors d'une conférence de presse en distanciel. Il confirme les dates du Carnaval, du 11 au 27 février 2022.

S'il estime qu'un grand corso qui tourne dans les rues avec plus de 15.000 spectateurs n'est guère envisageable en raison des jauges, le maire indique "qu'il y aura une politique événementielle, raisonnable, raisonnée et organisée." La programmation, d'éventuelles zones d'animation, les conditions d'accès au Carnaval, seront précisées prochainement "mais en tout état de cause, rien ne justifierait qu'on prive l'économie locale, les Niçois et les Niçoises, de cet événement."

La Prom' Classic attend le feu vert de la préfecture

Quant à la célèbre Prom' Classic, son sort est toujours suspendu au feu vert de la préfecture. Cette course à pied de 10 km doit avoir lieu le dimanche 9 janvier sur la Promenade des Anglais. "Nous aurons sans doute des éléments dans les 48 heures" précise Christian Estrosi. La Course du Soleil elle est annulée, ont annoncé ce mardi les organisateurs de cette autre course à pied qui devait avoir lieu entre Nice et Cap d'Ail le 30 janvier. Les coureurs déjà inscrits vont être remboursés. Les bénéfices de la Course du Soleil étant reversés aux Restos du Cœur, les collectes alimentaires prévues en amont de la course, les 28 et 29 janvier, sont en revanche maintenues.