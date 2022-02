Promesse de vente signée pour l'Abbaye Blanche de Mortain

Un acquéreur a finalement retenu l'attention de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit qui s'est donc décidée à lui céder l'Abbaye Blanche de Mortain mais difficile d'en savoir beaucoup plus.

Quand vous appelez Philippe Sidot l'économe de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit à Paris, il est en charge de l'Abbaye Blanche de Mortain, il se dit étonné de voir l'information fuiter, il confirme bien la promesse de vente mais par qui...silence...rires gênés et finalement il refuse de répondre...

Pourtant dans le Sud-Manche il se dit que c'est la Société Civile Immobilière "Vital et Adeline" qui a signé. Une société dont le siège social est dans le 4e arrondissement de Paris et qui est spécialisée en biens immobiliers. Là encore impossible d'en avoir la confirmation mais il se dit toujours que leur projet serait d'installer, au sein des 10 000 m2 de l'Abbaye et de ses 7 hectares de parc, un établissement privé, non confessionnel, d'enseignement supérieur à la rentrée universitaire 2024. Il serait ouvert aux étudiants français et étrangers souhaitant suivre des carrières diplomatiques et consulaires.

Si c'est le cas les travaux pourrait démarrer dès cet automne et cela signerait alors la fin de ce serpent de mer. Il y a 3 ans une avocate de Saint-Malo était tombée amoureuse du site mais elle n'était pas allée au delà du compromis de vente. Voilà pourquoi aujourd'hui encore la Congrégation des Pères du Saint Esprit se veut discrète car qui dit compromis ne dit pas forcément vente.