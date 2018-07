La vente des pots de glace fabriquée à Sainghin-en-Melantois près de Lille explose en ce moment grâce au mercure dans le Nord. Le secret d'après leur créateur : le goût et les produits locaux qui composent les sorbets et crèmes glacées.

Framboise, noix de coco, vanille et même Nulla Tella - création inspirée de la fameuse pâte à tartiner. En tout, onze parfums de la glace "Promis, Juré" sont en vente cet été dans certains restaurants et dans une cinquantaine de grandes surfaces, dont une bonne partie sur la métropole lilloise.

L'entreprise familiale, basée depuis sa création en 2016 à Sainghin-en-Melantois, tente de se démarquer grâce à des produits locaux comme la vanille de Madagascar transformée au Gouy-Saint-André ou encore le "Café du Ch'Ti" torréfié à Aire-sur-la-Lys. Excepté... le spéculoos, importé, forcément, de chez nos voisins les Belges.

Trois à quatre fois plus de vente l'été

Selon Baptiste Deleplanque, gérant et créateur de la glacerie "Promis, Juré", "on vend trois à quatre fois plus de pots l'été". Six-cents sont fabriqués chaque jour dans son laboratoire près de Lille et beaucoup sont livrés jusque sur les plages de Dunkerque et du Touquet en ce moment... "là où les Lillois vont en vacances", sourit-il.

Son créneau : des produits français, du lait au café, de la crème à la fraise, pour un public de plus en plus sensible au circuit court. C'est le cas d'Anne-Laure et d'Antoine qui viennent de s'installer à Lille comme traiteurs. Pour leur nouvelle entreprise, M Naturellement, ils sont venus goûter la glace en coulisse. "C'est très rassurant de voir le produit et la propreté des locaux", assure Anne-Laure, cuillère de "Nulla Tella" dans une main.

"C'est une confection artisanale", assure Baptiste Deleplanque, créateur de la glacerie "Promis, Juré"

Une histoire de goût

Pourquoi le nom "Promis, Juré" ? Baptiste Deleplanque aime raconter l'histoire, le storytelling autour de son entreprise. "Quand les clients goûtent ma glace, ils ont en bouche le véritable goût annoncé sur le pot, la promesse du goût".

A tel point que ce fan du ballon rond a raté à la télévision... le match de la France en demi-finale du Mondial ! "Je devais trier et congeler au laboratoire de bonnes fraises fraîches pour assurer jusqu'en hiver... Elles étaient sur le point de ne plus être exploitables", assure, sans remords, le jeune entrepreneur.