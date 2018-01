Belfort, France

- 70 % de réduction sur les pots de Nutella de 950 grammes... Une promotion qui a provoqué des bousculades, ce jeudi dans des magasins Intermaché du nord Franche-Comté. Par exemple à Audincourt, selon certains témoins "ça a été l'émeute. Il y avait déjà 200 personnes qui attendaient devant le magasin avant l'ouverture." Des pots de pâte à tartiner ont été renversés, cassés, les clients se sont bousculés et même insultés ! Devant la situation qui risquait de dégénérer, la direction a préféré retirer le produit de ses rayons. Un vigile sera d'ailleurs présent dans les prochains jours pour éviter tout nouveau débordement.

Plus de stock en 5 minutes !

Dans les autres supermachés de la chaîne dans le nord Franche-Comté, la journée a été plus calme, même si le ton est monté entre plusieurs clients à Trévenans. A Delle, Montbéliard ou encore Seloncourt, les acheteurs étaient tellement nombreux que le stock est parti en 5 minutes. Certaines directions ont même déploré cette promotion, une mauvaise publicité au final !

Des scènes identiques ont été vécues dans plusieurs régions de France.

La société Ferrero a tenu à précisé que la promotion était du fait de l'enseigne et déplore cette opération et ses conséquences qui créent confusion et déception dans l'esprit des consommateurs.