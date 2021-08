Propagande électorale : le marché avec la société Adrexo résilié

Retards dans l'envoi des plis voire absence de courrier, mauvaise adresse... après les "dysfonctionnements" survenus lors des départementales et régionales dans la distribution de la propagande électorale, le ministère de l'Intérieur a décidé de se séparer des services de la société Adrexo. Le marché a été résilié, indique un communiqué du ministère ce vendredi 13 août. Cette décision, qui était attendue, intervient après "des dysfonctionnements inacceptables constatés dans l'acheminement de la propagande électorale lors des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021", rappelle le ministère.

"Les mises sous pli seront dorénavant effectuées par les services des préfectures et non plus par des sociétés privées. Sous l'autorité du ministre, les services du Secrétariat général du ministère de l'Intérieur ont déjà commencé cet été les opérations d'organisations matérielles des campagnes présidentielles et législatives", indique également le communiqué de la place Beauvau.

Au moins 40% des électeurs n'avaient pas reçu leur propagande électorale pour les régionales

Adrexo était chargée depuis 2020 de la distribution d'une partie des plis électoraux, avec La Poste.

Le 22 juillet, les sénateurs de la commission des lois avaient dénoncé un "fiasco sans précédent" en soulignant les "choix discutables" du ministère de l'Intérieur et le recours aux intérimaires d'Adrexo. Selon La Poste et Adrexo, 26,6 % des électeurs n'auraient reçu aucune propagande pour les élections départementales et 40,3 % pour les régionales avant le deuxième tour de ces scrutins. Des données jugées "sous-évaluées" par la commission des lois.