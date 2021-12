Propos d'Eric Zemmour sur Pétain : "C'est indigne", réagit Anne Sinclair sur France Bleu Orléans

La journaliste Anne Sinclair vient à Orléans ce jeudi dans le cadre d'une conférence au Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv, consacrée à son livre, publié en 2020 chez Grasset, "La rafle des notables" (plus de 700 juifs arrêtés à Paris et internés dans un camp nazi à Compiègne, en décembre 1941, avant d'être déportés à Auschwitz).

C'est indigne - Anne Sinclair

Invitée de France Bleu Orléans en direct ce jeudi matin, elle a taclé, sans citer son nom, le candidat à la présidentielle Eric Zemmour, qui a notamment affirmé que le maréchal Pétain, chef du régime de Vichy, a "sauvé" les Juifs français. "C'est indigne et pour tout dire, tous les historiens sérieux qui existent en France et à l'international démentent ça. Tout le monde le sait très bien que Pétain n'a ni sauvé, ni protégé les Juifs de France et que le régime de Pétain a, non seulement couvert cette collaboration puisqu'il l'avait signée, mais en plus participé puisqu'à partir de juillet 42, la police française sera directement à la manœuvre pour arrêter les juifs français et étrangers qui étaient sur le sol de la France. Donc cette polémique est inutile, indigne et franchement totalement totalement à côté de la plaque".