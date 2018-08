Strasbourg, France

Sur le bureau de Bernard Xibaut, chancelier de l'archevêché de Strasbourg, trois lettres de fidèles demandant à être débaptisés. Deux d'entre elles sont en lien direct avec les dernières déclarations du pape François sur l'homosexualité. Le souverain pontife a recommandé dimanche le recours à la psychiatrie lorsque des parents constatent des penchants homosexuels dès l'enfance chez leur progéniture.

Déclarations choquantes" - Bernard Xibaut, chancelier de l'archevêché

"Ces déclarations ont quelque chose de très choquant par l'usage même du mot psychiatrie", réagit Bernard Xibaut, "parce qu'en France en particulier cela évoque le temps où l'homosexualité était rangée au titre des maladies mentales. (...) Le mot est malheureux".

"Ce qui est dommage", regrette l'homme d'église, "c'est que là j'ai sur mon bureau une autre demande de sortie d'église précisément à cause de cette déclaration". Un certain nombre de personnes qui ont été baptisées dans leur enfance écrivent à l’évêché en disant qu'elles ne souhaitent plus être considérées comme catholiques.