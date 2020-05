Propos polémiques sur la police : Camélia Jordana propose un débat télévisé à Christophe Castaner

Pas d'interview mais pourquoi pas un débat : la chanteuse et actrice Camélia Jordana est prête à s'expliquer directement avec le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, sur un plateau télé. Pour l'instant, les échanges se font uniquement sur Twitter entre les deux protagonistes depuis les propos de l'artiste dans l'émission "On n'est pas couché" samedi soir sur France 2.

"Pas en sécurité face à un flic"

Sur le plateau de Laurent Ruquier, Camélia Jordana avait avancé qu'il y avait en France "des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et _qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau_, c'est un fait".

"Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Aujourd'hui j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Vraiment. Vraiment", avait-t-elle ajouté.

Accusations inadmissibles

Le syndicat de police Alliance a dénoncé dimanche des "accusations inadmissibles envers les policiers (racisme, meurtres...)", dans un communiqué où il dit saisir le procureur de la République et a demandé au ministre de l'Intérieur d'en faire de même.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a également réagi en twittant, dimanche : "Non, madame, les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue ne se font pas 'massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau, ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve".

En débattre en direct sur le plateau de son choix

"Épatée par toutes ces réactions, enthousiaste par la réouverture du débat public. Je ne m’exprimerai pas dans les médias suite aux nombreuses sollicitations en réaction aux propos de @CCastaner. Je serai en revanche honorée de débattre en direct avec lui sur le plateau de son choix", a écrit Camélia Jordana, sur twitter.