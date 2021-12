Propos racistes : les outils quand on est victime ou témoin

France Bleu Lorraine vous l'a révélé, ce mercredi matin : la direction de l'Université de Lorraine a déposé plainte pour des propos racistes tenus par des étudiants de la fac d'histoire de Metz. Comment réagir face à de telles attaques ? Bernard Leclerc, président de la section de Metz de la Ligue des droits de l'homme, était notre invité.

Si l'on est victime, "se faire aider par les associations" et "porter plainte"

Il est nécessaire de "se faire aider", quand on est victime, "on est blessé dans son identité", explique Bernard Leclerc. "Il peut y avoir un temps d'écoute, et on peut se faire accompagner dans ses démarches envers la justice. Les associations de lutte contre le racisme sont là pour ça." Il conseille de porter plainte, en rassemblant "un maximum de preuves, de détails, de témoignages", en passant par la police "ou un courrier au procureur". Elle sera ensuite, ou non, suivie d'effet, "mais c'est toujours important de signaler, par sa plainte, qu'on a été victime de propos ou d'un acte raciste."

Si l'on est témoin, "la première chose à faire, c'est de se signaler à la victime"

Si vous êtes témoin d'une agression ou de propos racistes, insiste Bernard Leclerc, "la première chose à faire, c'est de se signaler à la victime, de lui laisser vos coordonnées, de façon à ce qu'elle puisse vous recontacter". Cela l'aidera dans ses démarches, "et c'est aussi un soutien. Une agression, c'est toujours très violent."

Une plateforme anti-discriminations

Le Défenseur des droits a ouvert une plateforme pour lutter contre les discriminations, qui permet de saisir les juristes de cette autorité indépendante, et aussi "d'obtenir des informations sur les associations qui sont mobilisées localement sur les problématiques des discriminations et du racisme", conclut Bernard Leclerc. Vous pouvez aussi appeler le 3928.