Proposition de loi pour le droit de vote dès 16 ans : le député Modem du Loiret Richard Ramos votera pour

Faut-il instaurer le droit de vote dès 16 ans ? Une proposition de loi a été présenté jeudi en commission des lois à l’Assemblée nationale, et devrait être soumise au vote des députés le 8 octobre Abaisser le droit de vote de 18 à 16 ans, "c’est le sens de l’histoire", assure Paula Forteza, députée et co-présidente du groupe Ecologie Démocratie et Solidarité (EDS), à l’initiative de ce texte.

Disposition pas constitutionnelle ?

Dans le Loiret, les députés En Marche Caroline Janvier et Stéphanie Rist expliquent qu'elles ne sont pas favorables à cette proposition de loi, qui en l'état n'est pas conforme à la Constitution (la majorité est aujourd'hui fixée à 18 ans en France, droits civiques compris). "Je ne suis pas convaincue, par ailleurs, que ce soit la meilleure réponse à l'abstention inquiétante et importante des jeunes aux élections", complète Caroline Janvier.

Plus on rentre tôt dans la démocratie, mieux c'est pour la démocratie"

En revanche, leur collègue député Modem du Loiret Richard Ramos est pour le droit de vote dès 16 ans. : "plus on rentre tôt dans la démocratie, mieux c'est pour la démocratie. Qui est-ce qui a appris aux parents à recycler ? Les enfants ! Qui est-ce qui a la conscience écologique ? Les jeunes ! Ce sont les jeunes qui poussent les vieux que nous sommes à dire "fais attention à la planète !", donc dire que les jeunes n'ont pas de conscience et ne pourraient pas voter, on a rien compris ! C'est la jeunesse qui nous pousse à changer, elle a le droit de voter", explique Richard Ramos.

Le député de la majorité poursuit : "je vois bien le calcul politique de certains qui vont dire "si on fait voter les jeunes à 16 ans, ils vont voter écolo ou à gauche", moi j'ai une conscience forte de la démocratie : si on fait voter que les gens qui pensent comme nous, ça ne s'appelle plus une démocratie, ça s'appelle une dictature", conclut Richard Ramos.