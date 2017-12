Propreté à Bordeaux : une campagne-choc pour traquer les incivilités

Bordeaux-Métropole veut frapper un grand coup pour nous inciter à être plus propres. Une campagne d’affichage vient d’être lancée pour tenter d’en finir avec les poubelles déposées n’importe où, les bacs qui traînent les crottes de chiens sur les trottoirs

Bordeaux-Métropole lance une campagne de communication pour nous inciter à faire preuve de civisme et à être plus propres. Depuis quelques jours, des affiches 4 par 3 fleurissent à travers toute la Métropole et sur le réseau d'affichage du tramway

Sept visuels différents vont être déclinés pendant trois ans, avec un slogan écrit en lettre rouge : Trop sale ! Les deux premiers épinglent les dépôts sauvages de sacs-poubelles et les bris de verre dans la rue, avec à chaque fois, les amendes auxquels vous vous exposez.

Ces incivilités sont nombreuses : il y a les sacs déposés dans les rues, les bancs non rentrées, les bouteilles cassées, les crottes de chiens, etc . Le message est : nous nettoyons , mais aidez-nous. – Dominique Alcala, maire de Bouliac, et vice-président de la Métropole en charge des déchets et de la propreté.

Ces affiches changeront tous les deux mois. Les autres montreront du doit des autres nuisances que nous vivons au quotidien : les encombrants laissés n'importe où, les crottes de chien, les mégots sur les trottoirs, avec à chaque fois, les sanctions auxquelles vous vous exposez .

Cette campagne, qui insiste sur la responsabilité de chacun pour garder la ville et l’agglomérations propres, n'empêche pas la Métropole de passer aussi au mode répression. Dès janvier, 19 agents supplémentaires viendront renforcer justement la cellule incivilités . 10 vont être embauches et 9 autres postes vont être crées grâce à la réorganisation des collectes .

Un moment donné, répéter les choses ne suffit pas. Il faut passer à l’action. La particularité de cette cellule incivilités, qui va plus verbaliser, c’est qu’elle interviendra aussi désormais le soir, jusqu’à minuit, et le week-end. - Jean-Louis David, l'adjoint au maire de Bordeaux en charge de la vie urbaine.

Cette campagne va coûter à la Métropole 190 mille euros par an.