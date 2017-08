Propreté de Grenoble : le coup de gueule d'Eric Piolle à l'adresse des copropriétés

Interpellé par une auditrice ce lundi matin sur France Bleu Isère, le maire de Grenoble a appelé les copropriétés à la responsabilité en matière de ramassage des poubelles.

"Une ville qui est propre c'est une ville qui ne se salit pas" estime Eric Piolle qui en profite pour tacler les copropriétés. Car en plus des gens qui jettent des papiers par terre, il y a aussi la question du ramassage des poubelles.

Je le dis là à l'antenne : toutes les copropriétés qui sortent leurs poubelles vertes avec le couvercle qui déborde et qui les sortent pas aux bonnes heures... ça s'est la première source de saleté de la ville puisque Grenoble est une ville où il y a du vent et tout ces papiers passent partout. La première chose pour améliorer la propreté de la ville, c'est de sortir les poubelles à l'heure. Et quand on descend et que c'est plein, hé bien on remonte avec sa poubelle, sinon on sait que ça va se retrouver dans la rue !