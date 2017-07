Propreté de Paris : une Journée du grand nettoyage est prévue en septembre 2017

La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, veut prendre le problème de la propreté de Paris "à bras le corps". La ville dépense 500 millions d'euros par an pour la propreté de la capitale. Anne Hidalgo a décidé de durcir la lutte contre les incivilités et d'organiser une Journée du grand nettoyage.

Comment résoudre le problème de la propreté de Paris? La Mairie mise sur la verbalisation et sur la prise de conscience. Elle a décidé de multiplier les amendes contre ceux qui salissent la capitale. La maire, Anne Hidalgo, va intensifier la lutte contre "les comportements inciviques inacceptables" des personnes qui jettent leurs déchets dans la rue ou dans les jardins.

Au Conseil de Paris qui a commencé lundi, la maire de la capitale a rappelé que la ville dépensait 500 millions d'euros par an pour la propreté de la ville. "Ce n'est pas possible de continuer comme ça", a précisé la maire.

Près de 90% des amendes infligées concernent la propreté

Paris est sale et tout le monde, élus, habitants, touristes, se plaint de ce manque de propreté. Au premier semestre 2017, 90% des 38.000 amendes de 68 euros ont été infligées pour des problèmes de propreté. Cela va du mégots jetés dans la rue au dépôt sauvage en passant par les épanchements d'urine ou les crottes de chien. Le chiffre est en hausse de 67% par rapport à la même période en 2016. La Mairie compte bien maintenir la pression et les amendes devraient pleuvoir.

La Mairie de Paris veut intensifier la lutte pour la propreté

Les agents de la "Brigade de lutte contre les incivilités", chargés de pénaliser les indélicats, sont de plus en plus nombreux. Un Plan propreté a été voté en mars 2017 avec de nouveaux horaires pour les agents et du matériel. Des containers ont été mis sur les lieux de pique-nique comme le canal Saint-Martin. "Ce n'est pas suffisant" indique Anne Hidalgo qui précise que la Ville réfléchit à de nouvelles mesures. Des prestataires privés pourraient être appelés pour passer le soir et le weekend et ramasser les dépôts sauvages. Des conférences de citoyens auront lieu à l'automne 2017. Une opération Journée du grand nettoyage sera organisée à la rentrée pour montrer que la propreté est l'affaire de tous.