Prostitution à Perpignan : ce militant cherche des bénévoles pour des maraudes

Deux fois par mois, Jimmy Paradis organise des maraudes à Perpignan, notamment autour de La Poste Arago, mais également à Saint-Génis-des-Fontaines, au Boulou et jusque dans l'Aude. Au départ, le militant était accompagné d'une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, il se retrouve presque toujours seul pour aller à la rencontre des prostituées. "Je ne fais plus face, reconnait-il sur France Bleu Roussillon ce vendredi matin. La zone des maraudes est large et les pathologies de ces femmes sont lourdes."

ⓘ Publicité

Lui-même fils d'une ancienne prostituée , Jimmy Paradis connaît parfaitement le milieu. "La prostitution à Perpignan est devenue une prostitution de misère. On frôle parfois les 5 euros la passe. Et je ne peux plus leur proposer de Parcours de Sortie de Prostitution (PSP) car les 343 euros accordés sont largement insuffisants*."*

"Nous pouvons tous nous retrouver dans la rue du jour au lendemain"

La première raison qui pousse certaines femmes à se prostituer, selon Jimmy Paradis, c'est bien l'argent "rapide". Alors comment en sortir ? "Une fois que vous avez mis un pied dans la prostitution, vous n'en sortez plus", répond le militant, du tac au tac. Quant aux solutions, elles sont peu nombreuses. Rouvrir des maisons closes ? "La France a choisi d'abolir la prostitution, donc on ne peut pas la légaliser en ouvrant des maisons closes" comme d'autres pays européens.

D'autant qu'un nouveau fléau se présente : la prostitution sur internet. "Il faut supprimer les pages d'annonces" liées à la prostitution, réclame Jimmy Paradis.

Bientôt une maison de retraite pour anciennes prostituées à Perpignan ?

Jimmy Paradis a pour projet d'ouvrir un logement qui accueillerait d'anciennes prostituées, dans le quartier Saint-Mathieu à Perpignan. Une sorte de "maison de retraite" , qui serait une première en France. L'objectif était de l'ouvrir début 2022. Mais un an plus tard, "ça a pris du retard, même si les institutions soutiennent le projet." Des bâtiments ont été repérés.

À lire aussi Bientôt une maison de retraite pour anciennes prostituées à Perpignan