Prostitution des mineurs : deux signalements par semaine au parquet de Bobigny

C'est un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur en France : la prostitution des mineurs. Les associations estiment entre 7.000 et 10.000 le nombre de victimes en France. Un chiffre qui a progressé de 70% en cinq ans. Face à l'ampleur du phénomène, un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs est présenté, ce lundi 15 novembre, par le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance. Adrien Taquet était en déplacement la semaine dernière dans les locaux d'une association à Bobigny en Seine-Saint-Denis pour évoquer le sujet.

Une centaine d'enquêtes en cours

Le procureur de la République de Bobigny, présent lors de cette visite, a rappelé qu' en Seine-Saint-Denis, le parquet reçoit en moyenne deux signalements de prostitution de mineurs par semaine, principalement des jeunes filles. Lâge moyen des victimes est de 15 ans. Eric Mathais a précisé qu'une centaine d'enquêtes sont en cours alors que 24 affaires ont déjà été jugées depuis le début de l'année 2021.

Si le département est particulièrement touché par ce phénomène, il est aussi l'un des rares à avoir pris les choses en main pour tenter de l'enrayer. En juillet 2020, un protocole expérimental a été signé entre le conseil départemental, le tribunal judiciaire de Bobigny et plusieurs associations comme l'Amicale du nid.

Un protocole expérimental contre la prostitution des mineurs

Tous ces partenaires travaillent ensemble pour repérer au plus vite les jeunes en danger, les éloigner des proxénètes et surtout faire de la sensibilisation, notamment dans les foyers où sont placés des mineurs, souvent considérés comme des proies faciles à recruter. Un dispositif qui semble avoir fait ses preuves en un an. D'ailleurs, lors de sa visite dans le département, Adrien Taquet a annoncé le déblocage d'1 million d'euros pour financer ce protocole.

Le plan national qui doit être dévoilé ce lundi, lui est doté de 14 millions d'euros et sera déployé d'ici la fin de l'année. Il comporte quatre axes : sensibiliser et informer sur le phénomène, renforcer le repérage des jeunes impliqués, accompagner les victimes et réprimer plus efficacement les clients et proxénètes.