Protection animale : Bordeaux, Pessac et Mérignac dans le top 10 des villes les plus engagées selon L214

Après les nichoirs à oiseaux, les plats végétariens à la cantine et l'interdiction des cirques d'animaux sauvages , la municipalité de Pessac lance ce lundi une "Mission Hérisson" (détail ci-dessous), dernier exemple en date de l'engagement de la municipalité de la métropole bordelaise en faveur de la protection animale. L'association L214 a d'ailleurs récemment placé Pessac au 8e rang de son classement 2022 des villes les plus attachées à la défense des animaux .

ⓘ Publicité

Grenoble, Strasbourg et Montpellier se partagent les trois premières places devant Bordeaux (4e) au pied du podium. Sur 131 villes notées, Pessac se classe 8e derrière Lille, Lyon et Paris. La commune de 65.000 habitants de la métropole bordelaise arrive loin devant plusieurs métropoles telles que Nantes (16e), Toulouse (20e) et Marseille (21e). Mérignac se hisse de son côté à la 10e place.

Attribuer une délégation "Protection animale" à un membre du conseil municipal, exclusion de l'élevage intensif de la commande publique ou encore vœu contre la corrida... Les critères du classement sont basés sur les objectifs de la charte "Une ville pour les animaux" proposée par L214 aux candidats aux élections municipales de 2020.

Stérilisation des chats errants et parc de détente canine

"Ce qui nous distingue d'abord, c'est que nous avons eu beaucoup d'ambition dès le départ", explique Sylvie Vieu, conseillère municipale à Pessac déléguée à la Protection animale. "Nous avons co-construit un plan d'actions pour la Cause animale, et ce sont nos partenaires, les associations de défense des animaux et de la biodiversité, qui ont voté pour les 20 actions à mettre en œuvre" durant ce second mandat du maire Franck Raynal (divers droite). La municipalité a notamment mis en place dans ses cantines scolaires une alternative quotidienne de repas végétarien et "un repas pour la planète" hebdomadaire.

Parmi les autres mesures qui valent à Pessac sa 8e place, il y a la campagne de stérilisation des chats errants réalisée en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis et l'Ecole du Chat Libre de Bordeaux . "Ça peut paraître contre intuitif, mais la première cause de mortalité des oiseaux en France, ce sont les chats, indique Jérémie Landreau, adjoint au maire en charge de la Transition écologique. Et donc la prolifération trop importante des chats est néfaste pour la biodiversité elle-même. Mais l'action peut-être la plus emblématique, ce sont toutes les clauses d'attribution de nos marchés publics que nous avons mis en lien avec le bien être animal. Par exemple, essayer de ne plus avoir de produits dans la commande publique qui ont été testés sur des animaux".

Votre Mission Hérisson si vous l'acceptez...

Après avoir inauguré en début d'année un parc de détente canine dans la forêt du Bourgailh, la ville de Pessac lance donc ce lundi soir une "Mission Hérisson". Présentée comme " une enquête de science participative ", ce projet, porté depuis 2020 au niveau national par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), vise à recenser, pour la première fois, ces petits mammifères actuellement en déclin. Une cinquantaine de familles pessacaises se sont déjà inscrites pour une réunion d'informations qui a lieu ce lundi soir.

© - Antoine Meunier

"Cette mission va consister à placer dans nos jardins un tunnel qui sert à relever les empreintes des hérissons", précise Brigitte, l'une des habitantes qui va recevoir un kit spécial pour l'occasion. Le principe consiste à appâter l'animal avec une croquette, à enduire des tampons d'encre naturelle et à disposer deux feuilles de papier à chaque entrée du tunnel. Le protocole est expliqué étape par étape par la LPO sur le site missionherisson.org .