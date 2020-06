Protection animale : le SOS lancé par 156 associations, dont la gardoise C.H.E.V.A.L, au gouvernement

Toute cette semaine les députés examinent la 3é loi rectificative des finances. Parmi les amendements celui de la député (français de l'étranger/Larem) Samantha Cazebonne. Cette dernière propose qu'une enveloppe de 15 Millions d'euros soit affectée aux refuges et autres associations de protection animale. Une tribune a été publiée dans la presse - ce dimanche - elle est signée de 156 associations qui lancent un SOS au ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, (l'amendement ne peut passer que s'il le soutient) dont 5 associations gardoises. Parmi elles, le refuge C.H.E.V.A.L (Centre d'Hébergement d'Equidés Vétérans Antenne Languedoc) de Paula Loïs située entre Servas et Salindres.

Des petites associations qui sont incontournables sur le terrain

C.H.E.V.A.L, mais aussi ASELA, les copains félins, l'orphelichat ou Garde animalière Beaucairoise et chats des rues sont associés à cet appel. Le refuge C.H.E.V.A.L (entre Salindres et Servas) accueille 240 équidés. Pour la plupart maltraités et issus de saisies administratives. La Covid a obligé à la fermeture et les sources d'approvisionnement - pour l'essentiel des dons - se sont taries. Le refuge gardois annonce un déficit de + de 50.000 euros. "Didier Guillaume, doit nous aider" explique sa présidente Paula Loïs. "Que ferait l'état s'il restait seul à s'occuper des animaux abandonnés et que deviendraient-ils ?".

Paula Loïs, présidente de C.H.E.V.A.L. Copier

15 millions d'euros pour aider à traverser la crise

Suite à l'action de l'association Ethics For Animals, la députée Samantha Cazebonne a déposé un amendement pour tenter de débloquer des fonds pour aider les associations à passer la crise Covid. Elles "exhortent" Didier Guillaume, ministre de l'agriculture, "à agir tant qu'il est encore temps". Aux cotés de "l'opulente" SPA, les petites associations fonctionnent à "flux tendu", ne tirant leur revenu que des dons ou de collectes. Elles ont "beaucoup de mal à traverser la crise".

"Je fais quand même rentrer des chiens même si les moyens manquent". Copier

On estime que sur 63 millions d'animaux de compagnie, près de 100.000 sont abandonnés chaque année.