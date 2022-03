Protection civile : les bénévoles normands sur le pont depuis le début de la guerre en Ukraine

La protection civile Normandie Seine croule sous les dons depuis le début de la Guerre en Ukraine ; son président, Bastien Certain, était l'invité de France bleu Normandie, ce mardi 22 mars. Il remercie les Normands pour leur générosité mais demande maintenant des dons financiers.

"Les dons sont tellement important que l'on va devoir poursuivre les convois encore un certain temps", affirme Bastien Certain, président de la protection civile Normandie Seine. Il était l'invité de France bleu Normandie, ce mardi 22 mars.

Personne ne s'attendait à autant de dons

"La protection civile a travaillé avec l'ensemble des mairies de la Seine-Maritime et de l'Eure pour organiser les collectes, poursuit-t-il, l'ensemble du matériel a ensuite été collecté dans nos locaux puis centralisé au Havre, puis à Strasbourg dans notre base nationale avant de partir dans les pays de l'Est, notamment la Pologne.

"On ne s'attendait pas à une telle affluence, les gens ont vraiment donné de manière généreuse, assure Bastien Certain. C'est pour cela que l'on a aussi stoppé la collecte la semaine dernière pour trier, conditionner et préparer les convois." La protection civile demande donc plutôt, désormais, des dons financiers.